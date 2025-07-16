美防長下令撤走洛杉磯2000國防警衛隊士兵　稱違法行為減退

美國國防部7月15日表示，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）已下令撤走在洛杉磯執行保護聯邦財產和人員任務的2000名國民警衛隊士兵。當地現時仍另有2000名國民警衛隊士兵和大約700名海軍陸戰隊員。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的大規模驅逐移民政策，6月在加州洛杉磯引發示威，他又不顧加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）的意願，先後向當地派出國民警衛隊和海軍陸戰隊進行鎮壓。

首批國民警衛隊的300名成員與示威者衝突，示威者一度佔據部分高速公路。圖攝於6 月8日洛杉磯。(Reuters)

五角大廈發言人Sean Parnell表示，做出這項決定是基於「任務的成功」。他在一份聲明中表示：「感謝我們的部隊挺身而出響應號召，洛杉磯的違法行為正在減少。因此，國防部長已下令撤走2000名加州國民警衛隊員。」

路透社指出，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）曾抱怨派遣軍隊沒有必要，而且會損害當地經濟，她表示民眾的反對是撤軍的原因之一：「這一切的發生是因為洛杉磯人民團結一致、堅定不移。我們組織了和平抗議、聚集在一起舉行集會、將特朗普政府告上法庭，所有這些都導致了今天的撤軍。」