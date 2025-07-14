以軍導彈擊中加沙民眾取食水地點　至少10死16傷　死者包括6兒童

以巴衝突未止，再有加沙民眾在領取人道物資地點遭以軍導彈擊中，釀成嚴重死傷。事發於7月13日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營的一個供水點遭以軍轟炸，英國廣播公司（BBC）稱，事件造成10人死亡，其中包括6名兒童。惟以方事後聲稱是誤擊。



圖為2025年7月13日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營的一個供水點遭以軍轟炸，造成多人傷亡。（Reuters）

奧達醫院（Al Awda hospital）的醫生稱，事發於加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營的一個供水點，死者中有6名兒童。另該醫院收治了16名傷者，當中7人是小孩。

BBC引述目擊者稱，一架無人機發射了一枚導彈，擊中難民營內正在水車旁邊排隊的人群。路透社報道，由於燃料短缺導致海水淡化和衛生設施關閉，加沙最近幾周的缺水問題急劇惡化，平民依靠容器儲水。

圖為2025年7月13日，以巴衝突持續，加沙遭轟炸後竄起濃煙霧。（Reuters）

以色列國防軍（IDF）7月13日聲稱，當日以導彈打擊伊斯蘭武裝分子時，因導彈故障導致偏離目標，在數十公尺外的位置墜落，造成巴勒斯坦平民喪生。

然而，同類事件在近期亦有發生，上周，加沙代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）一間醫院表示，至少15名巴勒斯坦人在診所排隊輪候領取營養補充品期間，死於以色列的空襲，其中包括8名兒童和2名婦女。

另據巴勒斯坦媒體通報，在此事發生後幾個小時後，以軍向加沙城（Gaza City）一個市場進行攻擊，造成12人死亡，其中包括一名醫院顧問，以軍未對這項行動發表評論。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日重申，以色列不會放棄其核心要求，即所有人質獲釋、摧毀哈馬斯，以及確保加沙不再對以色列構成威脅。預計內塔尼亞胡將於當日稍後時候，召集各部門首長討論停火談判。