《美國偶像》音樂總監與夫豪宅內遭槍殺震驚娛樂圈　22歲疑犯被捕

曾擔任知名音樂選秀節目《美國偶像》（American Idol）長達15季音樂總監的Robin Kaye，近日被發現在洛杉磯的家中與丈夫Thomas Deluca一同遭到槍殺，事件震驚美國娛樂圈。



據外媒報道，洛杉磯警方於7月14日接到一通失聯報案，隨後前往位於恩西諾（Encino）的Kaye住所查看狀況。

警方在屋前發現血跡，隨即破窗而入，驚見兩人陳屍在屋內不同房間，頭部遭槍傷，當場被宣告死亡。由於現場沒有翻箱倒櫃的跡象，初步排除搶劫動機。

2025年7月15日，洛杉磯警察局官員已確認，曾擔任《美國偶像》（American Idol）長達15季音樂總監的Robin Kaye，與丈夫Thomas Deluca在家中頭部中槍死亡。（Getty）

洛杉磯警方於當地時間16日宣布，22歲男子Raymond Boodarian已被逮捕，並被認定為這宗兇殺案的主要嫌疑人。

警方指出，Boodarian在7月10日那天翻牆潛入住所，通過未上鎖的門進入屋內。當Kaye與丈夫返回家中時，與嫌犯發生激烈肢體衝突，隨後兩人皆遭槍殺。

據報道，鄰居當天已報案，但由於住處是高度設防建築，警方未能進入調查，僅出動直升機從空中勘查，因未發現異常便離去。直到幾天後再次接到報案，這場悲劇才被揭發。

曾擔任《美國偶像》（American Idol）長達15季音樂總監的Robin Kaye，與丈夫Thomas Deluca被發現頭部中槍身亡的住所。（Getty）

Kaye在音樂監製領域頗有聲望，除《美國偶像》，她還參與了「Lip Sync Battle」等多個熱門節目的製作，並多次榮獲「音樂監製公會獎」。

《美》節目組對此發表聲明：「我們對Robin及其丈夫的驟然離世感到無比震驚與哀痛。她是《美》不可或缺的一部分，深受所有人的敬愛與懷念。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

