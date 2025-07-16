美國5歲童趁父母睡覺偷用其手機「瘋狂網購玩具」 父見金額嚇呆
撰文：ETtoday
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美國一名5歲男童趁爸媽熟睡之際，竟然偷偷拿起手機，開始瘋狂網購。
短短時間內就在亞馬遜（Amazon）消費超過3,000美元（約23,500港元），其中包括7輛玩具車，讓父母差點暈倒。
被發現還悠閒坐沙發上 不知闖了大禍（點圖放大瀏覽）：
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媽媽無奈表示，兒子意外發現他們的一支舊手機後，隨即開始血拼：
我正在電話上跟亞馬遜客服哭訴，我老公則是在跟我們的銀行哭訴。
影片中，爸爸一臉震驚地質問兒子：
你在亞馬遜買了7輛車，今天花了超過3000美元，你是怎麼做到的？你麻煩大了。
小男孩卻一派輕鬆地坐在沙發上，完全不知道自己闖了多大的禍。
根據他們分享的訂單列表，兒子訂購的玩具高達31件，總價值超過3,000美元。他被發現時，才剛剛把另一批700美元的商品放入購物車，準備刷卡結帳。
網友們紛紛留言表示：
我好羨慕你們帳戶裏的錢，足夠購買這些東西。如果是我的信用卡，早就被拒刷了。
也有人調侃道：
我們可以看到開箱影片嗎？
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