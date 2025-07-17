David Lake談美國外交・五｜特朗普的立場重要嗎？

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，全球對於美國的「秀肌肉」有了更深認識：在拉美，美國圍繞巴拿馬運河的干涉介入始終不斷；在俄烏戰場，停火談判雖然進展有限，美國卻已成功迫使烏克蘭簽署礦產協議；在關稅領域，「解放日」衝擊波雖對各國影響不同、也一度回撤，卻還是促使不少國家展開對美談判，例如越南就通過各式讓步，將關稅從46%降到20%。往復之間，美國的霸權能量即便不如以往，卻也顯然沒有徹底消亡，美國影響力的邊界與操作，也依舊是各方關注的重點話題。



5月20日，台灣大學社會科學院、台灣韌性社會研究中心合作主辦「全球政治經濟大師講座」，胡佛東亞民主研究中心、中華文化永續發展基金會亦參與協辦，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「無政府狀態、層級秩序、國際關係的權力」（Anarchy, Hierarchy and Power in International Relations）為題，講述美國如何對全球施加影響力。



雷克既是美國政治學會暨國際研究學會前會長、國際政治經濟學會創辦人暨主席，也在國際關係理論、國際政治經濟學上發表大量經典著作，包括《國際關係中的層級秩序》（Hierarchy in International Relations）、《間接統治：美國國際層級秩序的成形》（Indirect Rule: The Making of US International Hierarchy），更是美國大學通用政治學教科書《世界政治：利益、互動與制度》（World Politics: Interests, Interactions, Institutions）的共同作者。國際政治經濟學會也設有「大衛·A·雷克獎」（David A. Lake Award），頒發給每年年會上的最佳論文，以表彰雷克對於國際政治經濟學的貢獻。



圍繞演講，《香港01》推出系列報道五篇，本篇為第五篇，聚焦現場問答下半段。



5月20日，台灣大學社會科學院舉辦「全球政治經濟大師講座」，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「無政府狀態、層級秩序、國際關係的權力」（Anarchy, Hierarchy and Power in International Relations）為題，講述美國如何對全球施加影響力。（劉燕婷攝）

提問四：我有兩個問題，基本上是關於「簡約模型」（parsimonious model）的複雜化。

第一個問題與大國競爭的概念有關，如果小國面對多個贊助者（patrons），我們可以預期，當地精英能夠獲得一些議價能力（bargain power），例如部分東南亞國家，其實可以同時爭取中美支持。您認為大國競爭的存在，會不會以任何方式影響您的模型均衡（equilibria）？或者均衡基本上會維持不變，我們只需要加入新參數（parameter）即可？

第二個問題可以算是提問二的延伸（piggyback）：如果主導國（dominant country）存在內部的政治競爭，情況又會如何發展？您已經表示，主導國還是會有持久的根本利益（enduring underlying interests），例如美國就是如此。那麼我的問題是，如果出現外生衝擊（exogenous shock）怎麼辦？例如特朗普上台，對美國在其他國家的盟友集團來說就是一個衝擊。這種複雜性會如何影響整個模型？或許均衡會保持不變，我們只需要添加一些範圍條件（scope condition），就能讓均衡在這些條件下維持穩定？又或者，均衡確實會有所不同？

雷克：針對第一個問題，均衡確實會有所不同。

我有一篇新研究，是與一位才華橫溢的博士生Yujia Wan合寫，她是比我更優秀的博弈理論家（game theorist），我們就在模型中新增了第二個大國。而新增大國的政策偏好會比從屬國（subordinate country）的反對派更極端，卻也同樣想招募盟友。因此兩個大國存在競爭，並都試圖支持各自的從屬國盟友集團上台，接下來會衍生四種結果。

首先，如果兩個大國都非常在意並渴望特定資產（specific assets），例如中國和美國，且也願意投入大量資源，來支持自己偏好的盟友集團上台，意即雙方都出價（bid），我們稱之為「競標支持」（bidding for support），最後結果就會取決於，大國各自願意投入多少資源。

如果雙方投入各自抵消，也就是美國支持自己的盟友、中國也支持自己的盟友，那麼最後可能什麼都不會發生，因為雙方如果出價相同，就可能得到位在中間的均衡點，「國內統治」（domestic rule）就可能是最終結果。

但請注意，即便是這種結果，雙方還是有投入動機，因為如果自己不出價，對方就可能獲勝，並讓他們支持的盟友集團掌權，所以這是一個相當昂貴的均衡，其實也就是經典的囚徒困境（Prisoner's dilemma）：雙方最好的選擇，就是都不出價，但雙方又都擔心對方會趁虛而入、並且獲得勝利，所以最終又都只好出價。

再來，如果兩個大國中有一方很在意特定資產，另一方卻不關心，那麼就會得到單邊（unilateral）的結果，也就是原有模型繼續成立。而在有些情況下，兩個大國都不關心局勢，也沒有任何特定資產面臨風險，雙方也都沒有出價。所以最終的結果發展，其實取決於競爭當中的利害關係。

2023年8月15日，波蘭在華沙舉行閱兵式，以紀念1920年戰勝蘇聯紅軍，被指是冷戰結束以來最大規模。 （Reuters）

而在新研究中，我與Yujia Wan試圖提出這樣的論點：冷戰期間的東歐與西歐分裂，就是單邊出價（unilateral bidding）的典型案例。

美國非常在意西歐局勢，正如蘇聯也關注東歐政局，兩強擁有各自的勢力範圍，美國並沒有過強地干預東歐，當然過程中有一些秘密的顛覆行動，但當東歐的捷克斯洛伐克、匈牙利爆發大規模示威活動時，美國的實際姿態是，「我們不管，這不關我們的事，我們也沒有參與。」蘇聯同樣如此，他們曾在早期支持各國共產黨，最後也放棄了。

所以這就是一種平衡，在這種平衡中，兩強劃分勢力範圍。而在兩個大國彼此競爭的世界中，任何結果都可能發生，關鍵還是雙方對於資產的關注程度。

再來是國內政治的問題。即便是在極化的政治局勢下，政黨的光譜立場還是可能重疊，因為民主黨、共和黨都呈現正態分布（normal distribution，又譯常態分布）。而即便是兩極分化的環境，美國也始終會採取某種政策，情況就像「我們正在做一些事，我們不明白為什麼，也不知道這是怎麼出現的，但總之政府正在對外採取行動。」因此政黨的兩極分化並不那麼重要，多數政黨與總統就是可以為所欲為，所以這並沒有改變任何事情。

但這才是有意思的地方。如果兩黨的政治分歧非常巨大，可能就會出現這種情況：民主黨政府可能會支持從屬國反對派，共和黨政府則可能會支持從屬國的盟友集團。當然我認為會分歧到這種程度的可能性非常小，但至少這在概念上是可行的，也就是如果美國或任何主導國的政黨如此分裂，該國支持的群體對象可能出現波動，這取決於誰在選舉中佔多數。

2024年10月1日，共和黨及民主黨的支持者在紐約哥倫比亞廣播公司外的會場外爭執。（Reuters）

提問五：在您看來，主流國際關係理論的「無政府狀態」（anarchy）一說，是否正當化了美國在現實世界的階層權力（hierarchical power），就像默認「房間裡的大象」（elephant in the room）一樣？而當我們使用「層級秩序」（hierarchy）或「間接統治」（indirect rule）這樣的術語時，就像您的研究，強調這個體系衍生的問題與不平等，是否能夠挑戰美國的正當性（legitimacy）？

雷克：我經常遇到這個問題或類似版本。雖然這次我在開頭跳過了這步，但我通常會事先說明，我既不是在批評、也不是在捍衛美國的政策。

我知道有些話可以這樣理解。從批評美國外交政策者的視角來看，談論層級秩序、正當性、權威、間接統治，就是在捍衛美國政策，但這不是我的期望或目標；同樣，我也收穫另一方批評，說我正在醜化美國（painting the United States in a very unfavorable light）。確實，我的目標不是正當化美國，如果這是各方對這本書（意指《間接統治：美國國際層級秩序的成形》）的解讀，那麼我會有些失望。

我想做的是嘗試分析現實，在我們所理解的範圍內，接著各方能夠以此考慮改革，無論是朝哪個方向推進。在對事物進行價值判斷前，我們首先要了解事情發生的原因，這就是我的目標。

提問六：我的問題是提問四的後續，也就是關於主導國、例如美國的內部巨大分歧。在21世紀前，美國兩黨面對國際政治的立場，其實所差無幾，現在卻出現巨大差異，例如我們很難想像民主黨會去支持德國另類選擇黨（AFD，極右政黨），但共和黨現在基本支持AFD，又或是像匈牙利歐爾班（Viktor Orbán）這樣的政客。

所以如果存在兩個國家，一邊可以在幾屆政府更迭間，推進可持續政策，並向龐大的盟友集團展示相關利益，為他們提供幾十年的資金；另一邊則是像美國這樣的民主國家，政府不斷更替，基本上每四年就會徹底改變他們的對外政策，為什麼盟友集團還要在當下押注美國？

雷克：是的，他們可能不會，因為政策可能每四年就改變一次，你說得很對。

所以為何會有盟友集團認為，援助可以持續、也即將到來？這是一個懸而未決的問題。假設你把自己放在盟友集團的處境，用他們的視角看問題，你可以接受美國支持、並且繼續執政一段時間，也可以接受美國支持、但最終還是被擊敗，你會怎麼做？

我猜至少有一些盟友集團、如果不是大多數的話，會考慮這個問題，然後表示我們會接受支持，再看看會發生什麼。因此，美國對盟友集團的偏好波動，在短期內可能並不那麼重要。

2025年2月14日，人們戴著美國總統特朗普、馬斯克和德國另類選擇黨 (AfD) 領袖韋德爾（Alice Weidel）在慕尼黑安全會議(MSC)場外抗議。(Reuters)

但回到「外生衝擊」的問題，也就是接下來會發生什麼。

坦白說，美國沒有考慮到的、也是很常搬石頭砸自己腳的方式，就是事態失控，發生一些美國自己都沒有預料的變化。例如，前專制社會的民主革命，往往會讓美國陷入非常困難的境地，因為美國通常支持專制的少數精英，讓自己在短期內獲得想要的政策，同時長期傷害和壓制反對派。但如果反對派因為一些意想不到的原因上台，他們通常就不會對美國太友善。例如民主化後的韓國，說得委婉一些，就不是一個在對美關係上非常熱情的社會。

而這是在動態背景下發生某種變化的結果，我無法確定在短期之內，韓國或任何其他國家的盟友集團會有什麼新選擇，但這些意想不到的後果發生後，美國的決策也肯定會變得更複雜。