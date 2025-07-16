美商務部長：Nvidia H20僅屬第四級晶片　冀讓華對美科技「上癮」

美國人工智能晶片龍頭英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）7月15日獲批恢復對中國銷售其H20人工智能晶片。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時解釋特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府為何取消晶片出口禁令。盧特尼克指，特朗普政府的策略是向中國企業出售足夠的AI晶片，讓其對美國科技形成依賴，就如「上癮」(get addicted）一樣。他又強調，中國企業目前獲得的只是英偉達「第四好」的晶片。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，商務部長盧特尼克受訪時表示，特朗普政府取消出口禁令，允許英偉達恢復向中國出售其AI晶片，因為這間美國企業不會出售其最頂尖科技。

盧特尼克在接受CNBC採訪時指出，英偉達希望向中國出售其「第四級別」晶片，這種晶片的運算速度比美國企業使用的最快晶片要慢。

2025年7月16日，第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）在中國北京開幕，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。（Reuters）

盧特尼克強調：「我們不會向他們（中國）出售我們最好的產品，也不會出售我們第二好的產品，甚至亦不會出售我們第三好的產品。」

盧特尼克承認，美國政府恢復向中國銷售H20晶片與一項（放寬）稀土磁鐵交易有關。他表示，讓中國公司使用美國科技，從而讓其繼續使用美國的「科技組合」（technology stacks），符合美國的利益。

2025年6月26日，美國華盛頓，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席總統唐特朗普（Donald Trump)（不在圖中）在白宮舉行的大而美法案（One Big Beautiful）活動。（Reuters）

盧特尼克指出：「在獲得第四級晶片後，我們希望中國繼續使用它，我們希望中國人繼續使用美國的科技組合，因為他們仍然依賴它。」

據報道，H20晶片於2022年推出，以回應拜登（Joe Biden）政府對中國的晶片出口管制。它建基於與英偉達Hopper一代晶片相同的基礎技術，後者在美國以利用H100或H200晶片的成品系統形式銷售。