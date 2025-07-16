香港人6月訪日人數按年跌33%　日本觀光局：受7月5日地震傳言影響

日本政府觀光局（JNTO）7月16日公布數據，今年6月訪日外國遊客數達337.78萬人，較去年同期成長7.6%，創下6月歷史新高，然而香港市民6月訪日人數卻按年急跌33.4%，觀光局指是受到此前7月5日地震傳言等影響。



整體訪日人數仍然創下6月歷史新高，觀光局指，6月正值暑期來臨前的淡季，赴日需求相對平穩，有多個市場的訪日人數出現增加，東亞地區以中國、韓國為主，東南亞則以新加坡、印度為主，以及歐美如美國、德國等國，這成為本月訪日遊客數增長的主要推動因素。

香港6月的訪日遊客人數為16.68萬人，較前一年同期大跌33.4%，觀光局在談到原因時指，當中既是受學校假期影響，也有社交媒體等平台不斷傳播日本可能發生地震消息的因素，致使訪日外國遊客人數低於去年同期。

日本政府觀光局（JNTO）7月16日公布的2025年6月訪日人數。（JNTO）

根據日本公布的6月訪客數字，僅香港遊客的數字明顯按年大跌，泰國、澳洲、菲律賓則分別微跌4.6%、3.9%、2.8%，其餘地區包括韓國、中國大陸、台灣、新加坡等均是上升。

曾預言命中日本311大地震發生的日本漫畫家龍樹諒，在作品《我所看見的未來》中預言2025年7月5日可能發生大災難 ，引起恐慌。

日本7月5日將發生大災難的傳言是近期最熱議的話題。圖為日本書店宣傳龍樹諒作品《我所看見的未來》的語句，意思為「信不信由你」。（Reuters）

彭博社此前報道，據旅遊數據公司ForwardKeys的數據分析顯示，自4月份以來，香港、台灣和韓國飛往日本的機票預訂量有所下降，尤其是香港的預訂量與去年同期相比平均下降了50%。此外，包括7月5日在內的6月底至7月初一週的預訂量大幅下降83%。