法國擬取消2天公假冀助解決財政赤字　總理：上班可為國家創收入

法國總理貝魯（Francois Bayrou）7月15日提出一項預算緊縮計劃，其中包括取消2天公共假期，以及凍結包括福利支出在內的大部分公共開支，預計總額達438億歐元（約3981億港元）。



法國現時有11天公眾假期，貝魯提出取消5月初的二戰勝利紀念日，及3月底或4月初的復活節星期一（Easter Monday）。

貝魯稱，5月份公眾假期實在過多，法國人必須在這個月重返工作崗位。他還指，民眾上班將為國家帶來數十億歐元的額外收入。

2025年7月15日，法國總理貝魯（Francois Bayrou）在法國巴黎舉行記者會，公布一項重要的公共財政復甦計劃，闡述他對2026年首個預算方案的構想。（Reuters）

法國去年預算赤字達到GDP的5.8%，幾乎是歐盟官方3%赤字上限的兩倍。貝魯在15日舉行的新聞發布會上表示，「每個人都必須為此做出貢獻，」並警告公共債務對法國來說是一個「致命的危險」。

貝魯的目標是將預算赤字佔GDP的比重在2026年降至GDP的4.6%，最終在2029年達到歐盟3%的財政赤字上限。