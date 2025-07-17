最新民調：特朗普在移民問題上的支持率跌至第二任期新低
撰文：羅保熙
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據路透社/益普索（Ipsos）7月16日公布的最新民調顯示，美國人對美國總統特朗普（Donald Trump）強硬的政策手段持悲觀看法，導致他在移民問題上的公眾支持率近幾周下降至41%，為他重返白宮以來的最低水平。
特朗普已下令在全國範圍內開展行動，逮捕非法入境的移民，並誓言要驅逐數百萬人，並對包括農場在內的工作場所實施突擊檢查，而這些工作場所在其第一任期內基本上不受執法約束。
僅有28%的受訪者表示同意「在工作場所逮捕移民對國家有利」的說法，而54%的受訪者表示不同意。共和黨人的意見分歧明顯，56%的人支持工作場所突擊檢查，24%的人反對，約20%的人表示不確定。民主黨人則壓倒性地不同意。
當被問及是否同意逮捕移民應像軍事行動一樣進行的說法時，共和黨人的意見同樣出現了分歧。 60%的人表示同意，25%的人表示不同意。總體而言，只有三分之一的美國人支持這一觀點，而民主黨人中只有十分之一的人支持。
此前，移民政策一直是特朗普的強項。從外交政策到稅收等一系列議題上，移民政策原本是唯一特朗普的支持率能達到50%的政策領域。但這個情況自3月後便開始呈下降趨勢。
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