俄烏50日死線：從拜登戰爭到特朗普戰爭　普京一笑置之無難度？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面，並正式公布他早前預告有關俄烏戰爭的「對俄重大宣布」。



特朗普先提到對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）向俄羅斯下「死線」，如果俄方不能在50天內與烏克蘭達成停火協議，美國將對俄羅斯的貿易夥伴徵收100%「二級關稅」；另外，美國將透過北約向烏克蘭提供數十億美元的軍事裝備，其中愛國者導彈系統和導彈砲台。不過這些武器將是由北約埋單，歐洲成員國將向美國購買武器來補充它們預先供給烏克蘭的軍備。

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

特朗普威脅的虛與實

儘管特朗普將此形容為「重大宣布」，外界更有聲音認為此舉意味着特朗普政府終於在俄烏戰爭上徹底轉趨強硬，然而其威脅背後卻缺乏不少細節。

在對俄制裁方面，特朗普的100%關稅威脅顯然是單純的虛張聲勢。據美國貿易代表辦公室數據，美國去年的進口貨物總值超過3萬億美元，其中只包括價值約30億美元（約235億港元）的俄羅斯商品，這意味着如果新關稅只用來針對俄羅斯的話，幾乎不會造成任何影響。

不過，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）後來澄清指，「二級關稅」是指「二級制裁」，即對購買俄羅斯石油的第三方國家實施懲罰性關稅，這反而更有可能對俄羅斯造成傷害。

目前俄羅斯政府30至50%的收入靠來自石油及天然氣，如果特朗普付諸實行對購買俄羅斯石油的第三方買家實施制裁，將重挫俄羅斯維持戰爭機器的基礎。

這張拍攝於2023年10月9日的設計圖片中，可以看到俄羅斯國旗、股票圖表和抽油機的微型模型。（Reuters）

至於特朗普向烏克蘭提供愛國者導彈等「防禦性武器」，的確立刻有助烏克蘭各大城市抵禦俄羅斯大型空襲，但能否對前線造成重大影響，則需取決於其他潛在軍援的類別和規模。至於外界關注的「進攻性武器」則未有詳情，不過有消息人士指，北約或會向烏克蘭轉送短程導彈、榴彈砲和中程空對空導彈。

特朗普當日在白宮再次重申，俄烏戰爭是「拜登的戰爭」而不是「特朗普的戰爭」，一方面是將戰爭責任歸咎於前者，另一方面也是強調其處理衝突的方法與前總統拜登（Joe Biden）不同。然而，他似乎正在走相同的舊路－逐漸提升對俄烏戰爭的參與度，一方面對俄羅斯制裁，另一方面軍援烏克蘭。

但問題是，普京這次會屈服嗎？

普京會怕「拜登2.0」？

既然100%關稅只是「無牙老虎」，普京這次只需應對有可能對俄羅斯能源出口造成重大影響的二級制裁，但它能否徹底落實也是未知之數。二級制裁範圍非常廣闊，甚或將影響到特朗普另一主要政治議程－貿易談判。

據研究機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）數據，中國、印度、土耳其及歐盟是俄羅斯石油的主要出口國，同時也是美國的主要貿易談判對象，威脅對它們實施制裁很可能會對談判進程造成不必要的麻煩。另外，要有效落實二級制裁也是異常複雜之事，除中國外，其餘國家也是美國的安全夥伴或友好國，因此西方各國必須要再花精力避免「搬石頭砸自己的腳」。

2025年4月19日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）。（Reuters）

從特朗普上台以來實施的關稅政策可見，他往往會因市場反應等壓力而讓步，甚至被人笑稱「特朗普總會退縮」（Trump Always Chickens Out，TACO）。因此，在面對種種困難下，不難想像他會再次TACO。

軍事上，特朗普增加對烏克蘭的援助雖然是其外交方向的轉變，但事實上烏克蘭獲西方軍援才是俄烏戰爭的常態，而普京已有多年應對的經驗。

拜登在任期間已向烏克蘭輸送超過600億美元的武器；特朗普3月至4月雖一度暫停軍援，但歐洲後來已一定程度上填補漏洞，其對烏軍事援助總額甚至反超美國70億歐元。現在歐洲國家先向烏克蘭輸送武器，再向美國買軍備，其實跟此前無異，只不過是多了補充軍備的來源。

而且正如上所述，美國及北約的軍援能否對前線造成重大影響，需視乎軍援的類別和規模。經過俄烏戰爭歷經三年多，美國和歐洲都缺乏充足的彈藥或其他武器儲備，北約能夠快速運送給烏克蘭的武器數量其實十分有限，據報道美國這次提供的愛國者導彈實際已面臨庫存不足的狀況，只餘下國防所需數量的25%。

2025年6月3日，在俄羅斯進攻烏克蘭控制的頓內茨克地區（Donetsk）時，烏軍士兵向俄軍發射多管火箭導彈。（Reuters）

反而，普京一直致力於增強軍事生產能力，俄羅斯今年為國防撥款超過1,450億美元，佔其2025年總預算支出的32.5%。在戰場上，俄軍過去六個月每天推進約14至15平方公里，這表明即使烏克蘭持續獲援助，俄軍仍然在前線緩慢但穩定地推進。

50天的不確定性

如果所謂「特朗普戰爭」就是這樣，那普京似乎不用害怕前者的威脅。不過特朗普向來善於以「不確定性」作為外交手段，而他在這次的威脅中劃出長達50日死線，期間存在不少可操作空間或模糊地帶。

首先，特朗普聲稱向烏克蘭提供數十億美元的軍事裝備中，並沒有包括可深入打擊俄羅斯境內目標、被普京視為「紅線」的長程導彈。不過，美烏之間似乎已就相關問題進行討論。

英媒聲稱，特朗普曾私下呼籲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）升級對俄羅斯領土的深度打擊。儘管白宮方面反駁指，2人的對話被斷章取義，但也間接承認了長程導彈等「進攻性武器」是軍援的考慮範圍之內。既然特朗普這次因不滿普京施襲而加碼援助，不難想像這50天內的事態發展，或促使前者進一步提供更多「進攻性武器」。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

在二級制裁方面，特朗普經常被「TACO」判斷言中是不爭的事實，但他不會無緣無故退縮。隨着時間推移，美國的貿易談判進展理應會愈來愈明朗，實行相關措施的阻礙也會愈來愈少，而他7月15日又再跟多一國家達成貿易協議，而這只是50日的第一天而已。

再者，二級制裁雖然複雜，但並非不可行之事。美國一向將關稅貿易與其他政治議題捆綁起來一同談判，包括對華的Tiktok協議。這不代表50日期限後，他必然會實施二級制裁，而是可能導致特朗普退縮的理由如無意外將變得愈來愈弱。

在考慮上述因素後，普京在目前的形勢，的確未面臨必然要在期限內與烏克蘭達成停火協議的壓力，但在善變、好促成協議的特朗普面前，這一狀況也有可能會改變，因此前者似乎也要在期限內謹言慎行。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

俄羅斯在戰場上，或許要在稍為調低最近屢破紀錄的轟炸規模；在談判桌上，也至少表現出有意讓步的姿勢。不過關鍵問題是，這50日死線真的是普京不希望發生的事嗎？

是一笑置之還是會心一笑？

眾所周知，烏克蘭東部在冬季及春季的氣候會造成不利於坦克等軍事裝備行進的泥淖地帶，因此最激烈的戰事往往是在夏秋發生。特朗普在7月14日宣布死線，這意味着當期限於9月2日屆滿，也是俄軍夏季攻勢即將結束之時。如果是按照烏克蘭此前提出的原地停火30日，在冬季即將來臨之際緩和攻勢本或正合普京意。

即使是更長久的停火協議，在這一時間點停火，對普京而言也不失為一個好選擇。

俄烏戰爭持續超過三年，俄羅斯的戰時經濟已到達極限，不穩定的現象愈來愈嚴重，包括戰爭動員造成的勞動力嚴重短缺、通脹高企等等。

俄羅斯經濟部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）公開警告稱，俄羅斯正瀕臨衰退邊緣。而事實上，俄羅斯2025年第一季度的經濟成長率減至1.4%，低於上季的4.5%和2024年同期的5.4%。

圖為2025年7月6日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）在莫斯科透過視訊連線，參加在巴西盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

另外，從宏觀地緣局勢來看，隨着俄羅斯深陷俄烏戰場，其已逐漸失去對勢力範圍內國家的影響力。先是去年敘利亞阿薩德政權倒台，使其失去在中東的重要盟友； 如今，被俄羅斯視為「後花園」之一的高加索地區也起火。

高加索地區原本相互敵對的阿塞拜疆與亞美尼亞早前罕有地繞過俄羅斯自行直接會談，似乎意味着兩國皆已疏遠俄羅斯。事實上，作為傳統盟友的阿塞拜疆最近與俄羅斯的關係最近更急速惡化，前者於上月暫停了高層會晤，禁止俄羅斯副總理到訪，並取消了當地俄羅斯文化活動。

這些困境其實自戰爭爆發初期已存在，只不過是醞釀只現在才爆發。克里姆林宮目前當然循例駁斥了50日死線的威脅，但在這些背景下，普京反對的可能只是死線背後的威脅，而不是50日這一限期。