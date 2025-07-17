美國20州起訴特朗普政府　要求恢復聯邦防災減災計劃

美國德州洪災發生後，20個主要由民主黨領導的州份7月16日對聯邦緊急措施署（FEMA）和國土安全部（DHS）提起訴訟，要求恢復一項提供聯邦資金的防災減災計劃。訴訟表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府4月宣布終止該計劃。美媒報道指出，這項削減對在2024年大選中支持特朗普的各縣造成廣泛影響。



訴訟在麻省地方法院提起，指控DHS部長諾姆（Kristi Noem）和FEMA代理局長理查森（David Richardson）在今年早些時候關閉FEMA的「建設韌性基礎設施和社區」計劃（BRIC）時所扮演的角色。

2025年7月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）啟程前往德州視察遭遇致命洪災的地區前，在白宮南草坪向記者發表講話。（Reuters）

訴訟提出，行政部門無權關閉由國會資助的計劃，政府卻單方面終止BRIC，其行為違反權力分立原則，屬於違法。

BRIC曾資助當地基礎設施項目，如防洪堤壩、雨水控制系統以及遷移或加高洪水易發地區的建築物。特朗普政府4月叫停後，儘管國會已批款，FEMA停止向現有或新的項目撥款。

2025年7月11日，美國德州，圖為人們在洪水退去後清理污泥與倒塌樹木重建社區。（Reuters）

計劃在特朗普第一任期內的2018年創立，拜登（Joe Biden）其後通過一項基礎設施法案給予BRIC 10億美元資金支持，要求在2022至2026財年每年至少提供2億美元用於減災撥款。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）上個月調查顯示，BRIC近期的資金削減對在2024年大選中支持特朗普的各縣造成了不成比例的影響。在這些縣中，有三分之二的人投票支持了特朗普。數據分析還發現，取消BRIC將尤其損害美國東南部地區的弱勢群體。