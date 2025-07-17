淫媒愛潑斯坦「客戶名單」消失　特朗普親手引爆MAGA內戰？｜去片

一宗塵封多年的性醜聞案件，一個在獄中離奇死亡的富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），為何在2025年的今日，竟然會成為動搖美國政壇、甚至可能成為撕裂美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最核心支持者陣營MAGA的導火線？



美國司法部最近為愛潑斯坦案蓋棺定論，表示所謂的客戶名單根本不存在。此舉動不但沒有平息風波，反而點燃了一場更大的政治風暴。到底名單是否真的不存在？特朗普為何由承諾解密一切，變成呼籲支持者不要如此執着？我們將與大家回顧愛潑斯坦案的案情，以及此案件如何不斷發酵，還引發了MAGA之間的內戰。

司法部拋下震撼彈

如果大家還記得，全球首富馬斯克（Elon Musk）6月初與特朗普反目之後，在社交媒體指控特朗普在聯邦調查局（FBI）有關愛潑斯坦文件中榜上有名，此貼文一出立刻引起外界嘩然。

後來去到7月，由部長邦迪（Pam Bondi）領導的司法部發表了一份備忘錄，為紛擾多年的愛潑斯坦案，提出了兩個關鍵結論。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普與司法部長邦迪在白宮會見傳媒。（Reuters）

第一，沒有證據顯示愛潑斯坦生前，保留過一份涉及性款待人士的「客戶名單」。第二，司法部再次確認，愛潑斯坦在2019年是死於自殺，為了證明這一點，他們還公開了愛潑斯坦身亡當晚的閉路電視影像。

這兩個結論，就好似兩夥重磅炸彈，直接炸向特朗普的支持者。為何這樣說呢？因為在競選期間，特朗普曾經說過會解密所有東西，而他的支持者一直深信愛潑斯坦案背後，隱藏著一個由政商權貴組成的龐大犯罪網絡，只要公開名單，就可以將這群深層政府的人一網打盡。

在大約兩個月前，邦迪曾經說，聯邦調查局審視著幾萬份同愛潑斯坦案有關的文件。她說在完成部份有必要的刪減之後，就會公開文件。但是現在特朗普政府竟然親手推翻了這個劇本，等於告訴大家「你們等了這麼多年的名單，根本就不存在」。

令部份人更不滿的是，公開的閉路電視影像影片，竟然有一分鐘消失了。很多人覺得，司法部根本就是想隱瞞真相。為何他們會這樣想呢？要知道為何，我們就要先回顧愛潑斯坦案的內容。

甚麼是愛潑斯坦文件？

據報道，自從一位家長舉報愛潑斯坦性侵他的女兒之後，佛羅里達州警方2005年就開始對愛潑斯坦進行調查，接著在2006年對他提出起訴。聯邦調查局當時確認36名涉嫌被愛潑斯坦性侵的女孩，其中甚至有女孩只有14歲。愛潑斯坦之後認罪，在2008年被法院判引誘未成年少女賣淫同嫖妓罪名成立，這兩條罪被視為一項頗有爭議認罪協議的一部份。透過認罪協議，愛潑斯坦成功避開了刑期更長的聯邦指控。

過了多年之後，邁阿密先驅報發表了一系列文章，揭露當年很多證據對愛潑斯坦不利，但整個司法系統最終都對他從輕發落。愛潑斯坦在2019年再次被人拘捕，被人控告販賣未成年少女，涉嫌曾經同幾十個未成年少女有性交易。

檢察部門說愛潑斯坦會將這些女孩帶去由他擁有的「小聖詹姆斯島」（Little Saint James）上。因為他生前跟很多權貴有不少交情，所以他就被人說是「淫媒」，專門幫名流政要安排性服務。他被拘捕之後，同年在監獄中離奇死亡，最終被人判定是自殺。

圖為2023年5月2日：美國前總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦貝利（Turnberry）的高爾夫球場打球。（Getty Images）

而愛潑斯坦的前女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）也因為涉及這宗案件，導致她2021年被法院判性交易與合謀協助愛潑斯坦招募女孩進行兒童性虐待及賣淫罪成，要坐牢20年。

關於這宗案件的一系列調查資訊，最後就被人稱作愛潑斯坦文件。據外媒報道，雖然不少法庭文件已經公開，但有些文件如愛潑斯坦私人飛機的飛行紀錄仍然保密，於是有人質疑聯邦調查局扣起這些文件是為了掩蓋與愛潑斯坦有關的人的罪行。

特朗普也被點名？

在公開的法庭文件中，被人點名而捲入這宗案的名人也有不少，紐約地區法院2023年12月下令公開的保密文件中，就多次提及美國前總統克林頓同英國安德魯親王。

案中的女孩指控愛潑斯坦與麥克斯韋爾誘騙未成年女性賣淫，強迫她們同安德魯親王等名人發生性關係。這個女孩沒有指控克林頓，但就說見到他在愛潑斯坦的私家島上與兩個年輕女孩幽會。

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）也被人說以前跟愛潑斯坦有來往，有報道甚至稱，愛潑斯坦疑似發現比爾蓋茨與一個俄羅斯「橋牌」選手有婚外情，還利用這件事來威脅他，以維持兩人之間的關係。

公開的文件也有提到特朗普的名字，案中的女孩說愛潑斯坦有跟特朗普聯絡，又曾經去過特朗普旗下賭場。而飛行紀錄就顯示特朗普在1993年至1997年期間曾經7次上過愛潑斯坦的私人飛機，但文件就沒有指控特朗普有任何不當行為。

愛潑斯坦（左三）與特朗普有一定的私交。（Getty）

特朗普在愛潑斯坦2019年被人起訴性罪行之後，極力撇清兩個人之間的關係。但美國全國廣播公司翻查檔案發現，一條拍到他們兩個人1992年在海湖莊園開派對的影片。當時他們對現場的女性評頭品足，在片中與職業美式足球隊水牛城比爾斯隊同邁阿密海豚隊的啦啦隊員跳舞。特朗普期間還指向其中一個人，跟愛潑斯坦說某個隊員「（她）真的好辣」。

特朗普本人之後也多次否認他同愛潑斯坦關係密切，不過片段曝光似乎對這位總統的言論帶來挑戰。

MAGA內戰

回顧案情後，就知道為何MAGA陣營如此不滿司法部的處理手法。他們深信愛潑斯坦案涉及很多權貴，深層政府擔心燒到自己，才刻意不讓名單曝光，而一向主張公開文件的特朗普，不但不涉及案件，更是深層政府的剋星，但現在他竟然完全改變立場，一下子打破了這群人的夢想。

面對支持者的怒火，特朗普一開始堅決為邦迪辯護。他隔空對支持者喊話，說既然大家都是MAGA陣營，就不要針對邦迪，而且她在這件事上面都做得很好。特朗普甚至呼籲支持者「不要再浪費時間同精力在愛潑斯坦身上」，說後者已經是一個死去多年、根本沒有人再關心的人。

2025年7月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發文，對支持者及MAGA派人士因愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的新進展產生分歧作出表態。（網絡圖片）

這番話簡直就是為事件火上加油，連最忠實的保守派支持者聽到都覺得憤怒。在7月11號舉行的保守派公開活動上，愛潑斯坦案成為主要討論議題。期間，不少保守派名嘴都陸續在會議上說出了為何他們如此憤怒和如此關注這事。

隨著事件不斷發酵，連不少共和黨重量級政治人物都發聲，眾議院議長約翰遜甚至罕有跟特朗普立場不同，公開呼籲政府公開文件。

這場內部分裂，絕對不是一場普通的網上罵戰如此簡單。它可能會對共和黨，以至特朗普的政治未來，構成實質的威脅。特朗普的前首席策略師班農（Steve Bannon）就發出了一個非常嚴厲的警告。他說，如果因為處理愛潑斯坦文件的方式不當，而失去10%的MAGA支持者，共和黨在2026年的中期選舉可能會失去超過40個眾議院席位。

2025年4月23日，美國總統特朗普前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）在華盛頓特區康拉德華盛頓酒店舉行的「Semafor 2025世界經濟高峰會」第一天上台發表演講。 （Getty Images）

這不是危言聳聽，MAGA陣營的核心力量，正正是他們那種近乎宗教狂熱的凝聚力同行動力。一旦這種信任出現裂痕，支持者覺得自己的領袖並沒有兌現承諾，甚至跟他們一直想打倒的建制同流合污，他們的投票熱情就會大打折扣。

總結來說，一場本應是用來攻擊政治對手的醜聞，如今竟然變成了一把雙面刃，深深插入了「MAGA」陣營的心臟。美國司法部的一份報告，不但沒有為愛潑斯坦案畫上句號，反而打開了一個潘朵拉盒子，釋放出MAGA內部的猜忌、憤怒同分裂。