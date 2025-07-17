Nvidia市值達4.17萬億美元 超越日本2024年GDP
撰文：劉耀洋
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央視7月17日報道，美國人工智能晶片龍頭英偉達（（Nvidia或NVDA，又名輝達）創辦人、行政總裁黃仁勳，英偉達市值衝上4.17萬億美元（約32.7萬億港元），超過日本2024年的國內生產總值（GDP）。
黃仁勳早前訪華時帶來了兩項重磅消息，分別是英偉達已獲批恢復H20晶片在中國的銷售，並推出面向中國市場、名為RTX Pro的全新GPU。
消息公布之後，美國股市隨即給出了積極的反應，英偉達市值衝上4.17萬億美元，超過2024年日本GDP，日本去年的GDP為4.02萬億美元。
報道分析，中國AI晶片市場規模未來三年將佔全球需求近四成，因此黃仁勳似乎相信，錯失這樣的市場幾乎意味着失去產業的未來。
另外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）為批准英偉達恢復對華銷售H20晶片解釋，稱特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的策略是向中國企業出售足夠的AI晶片，讓其對美國科技形成依賴。
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