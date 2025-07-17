Nvidia市值達4.17萬億美元　超越日本2024年GDP

央視7月17日報道，美國人工智能晶片龍頭英偉達（（Nvidia或NVDA，又名輝達）創辦人、行政總裁黃仁勳，英偉達市值衝上4.17萬億美元（約32.7萬億港元），超過日本2024年的國內生產總值（GDP）。



黃仁勳早前訪華時帶來了兩項重磅消息，分別是英偉達已獲批恢復H20晶片在中國的銷售，並推出面向中國市場、名為RTX Pro的全新GPU。

2025年5月29日，美國加州柏克萊，英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳訪問勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Lab）時發表講話，宣布一部美國超級電腦將採用英偉達快將推出的Vera Rubin晶片。（Reuters）

消息公布之後，美國股市隨即給出了積極的反應，英偉達市值衝上4.17萬億美元，超過2024年日本GDP，日本去年的GDP為4.02萬億美元。

報道分析，中國AI晶片市場規模未來三年將佔全球需求近四成，因此黃仁勳似乎相信，錯失這樣的市場幾乎意味着失去產業的未來。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

另外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）為批准英偉達恢復對華銷售H20晶片解釋，稱特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的策略是向中國企業出售足夠的AI晶片，讓其對美國科技形成依賴。