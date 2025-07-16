Nvidia黄仁勳讚中國AI世界級　指AI開源是全球進步催化劑

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳日前抵達北京，7月16日出席第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）開幕禮，這也是黃仁勳今年內第三次現身中國內地。在鏈博會上，黃仁勳沒有穿上招牌皮褸，而是換上唐裝亮相，還用中文發表講話。他表示中國的人工智能（AI）屬世界級，還稱中國的開源AI是全球進步的催化劑。



美媒CNBC引述黃仁勳在會上說道：「像DeepSeek、阿里巴巴、騰訊、MiniMax和百度文心（Ernie）這些AI模型，都是世界級（world-class）的。它們在中國開發和公開分享，推動全球AI發展。目前，中國有超過150萬名開發人員利用英偉達平台實現他們的創新。」

2025年7月16日，第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）在中國北京開幕，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。（Reuters）

他還讚賞中國企業對AI採取開源的做法：「中國的開源AI是全球進步的催化劑，讓每個國家和產業都有機會參與AI革命。開源技術也是AI安全的關鍵，能夠促進國際標準合作。」

作為美籍華裔的黃仁勳還說：「我是華人，但在美國長大。我的母語是中文，但在5歲時就停止使用它了。非常高興有機會在北京說中文。」