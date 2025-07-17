特朗普再勝一仗　參議院通過削支90億　涉對外援助和公共廣播撥款

英國媒體7月17日報道，美國參議院同日通過由特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）提出，削減90億美元（約706億港元）對外援助和公共廣播撥款的計劃。這對現時同時控制眾議院和參議院的共和黨而言，屬又一次勝利。



據路透社報道，參議院以51票贊成、48票反對的投票結果，通過由特朗普提出，將國會已批准的支出規模減少90億美元（約706億港元）。

據報道，大部份削減的資金原計劃用於支援遭受疾病、戰爭和自然災害的國家，該計劃同時取消公共廣播公司（Corporation of Public Broadcasting）未來2年應獲得的全部11億美元（約86億港元）撥款。

2025年4月23日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D打印模型，背景是美國公共廣播服務 （Public Broadcasting Service，PBS) 的標誌。（Reuters）

報道指，特朗普和他的許多共和黨黨友認為，公共廣播的支出不是必須的，並認為其公共新聞報道存在反右翼的偏見。

由於國會議員們不願放棄憲法賦予的預算權，國會已有數十年未曾通過單一預算刪減案。惟自從特朗普今年1月再度上任以來，在參眾兩院佔據多數的共和黨人幾乎沒有展示任何阻擾其政策的意願。

6月30日，美國參議院多數派領袖圖恩（John Thune）見記者。（Reuters）

據報道，在美國6.8萬億美元（約53.3萬億港元）的聯邦預算中，90億美元（約706億港元）的金額其實微不足道，而且僅佔國會批准的全部預算的一小部分。特朗普政府在推行大規模削減開支的同時，亦凍結這筆資金，其中許多削支是由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）下令的。

據追蹤凍結撥款的民主黨議員稱，截至6月中旬，特朗普已凍結4,250億美元（3.33萬億港元）的撥款，這些資金此前已獲國會撥款並獲得批准。

2025年7月16日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮東廳簽署《阻截芬太尼法案》（HALT Fetanyl Act）時露出微笑。（Reuters）

然而，特朗普及其支持者承諾將提出更多「削支」要求，取消過往已批准的支出，他們稱此舉是為了削減聯邦政府的開支。

上個月，眾議院以214票贊成、212票反對的結果通過削支法案，且未修改特朗普提出的要求。