淫媒愛潑斯坦案再發酵　主理案件檢察官遭特朗普政府炒魷

主理淫媒愛潑斯坦案的美國曼哈頓聯邦檢察官Maurene Comey在7月16日突然遭特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府解僱，《紐約時報》引述消息人士指，她本人在當日收到炒魷信，信中還引用事關總統權力的美國憲法第二條。



報道指，目前尚不清楚Maurene Comey遭炒魷的原因，外界質疑她被炒是否與近期的愛潑斯坦案引發的風波有關，紐約南區聯邦地區法院的發言人拒絕回應，白宮目前未回應此事。

她是主導調查並負責起訴愛潑斯坦的首席檢查官，愛潑斯坦的前女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）因涉案被裁罪成獲刑20年。

美國司法部早前公布已故富豪愛潑斯坦案的調查進展，表示涉及所謂性款待的客戶名單根本不存在，重申愛潑斯坦之死不是謀殺。這一消息在美國政壇引發震盪，因特朗普重返白宮前用這造勢並承諾公開，他本人在司法部宣布有進展後轉軚還出言平息事端，這招致右翼不滿以致分裂。

愛潑斯坦（左三）生前與特朗普有一定的私交。（Getty）

Maurene Comey是聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）的女兒，她早前還主理被爆出涉及性販賣醜聞的知名饒舌歌手Diddy（原名Sean Combs，又名吹牛老爹、P.Diddy）的案件。

科米被外界認為是特朗普的政敵，早前因在社交媒體上轉發帶有排列成數字「8647」的貝殼圖片，被指暗示趕特朗普下台，而受到執法部門的調查。