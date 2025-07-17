愛潑斯坦案掀MAGA內戰　特朗普怒批支持者是懦夫：我不需他們支持

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）過去曾揚言會解密已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案調查文件，但美國司法部如今卻改口，否認存在愛潑斯坦「性款待」人士的「客戶名單」，引起部份特朗普支持者、MAGA派的不滿。特朗普16日在社交媒體發文表態，稱有些「過去的支持者」被民主黨人欺騙，並形容他們是「懦夫」（weaklings），而自己不再需要這些人的支持。



路透社報道，特朗普周三在社交媒體Truth Social發文，對MAGA陣營近日因愛潑斯坦案的最新進展而「分裂」一事作出表態。

特朗普先把關於愛潑斯坦案比喻為如「通俄門」般的騙局（Hoax），並指這些騙局正是民主黨人擅長的事。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年7月16日在社交媒體Truth Social發文，對MAGA陣營近日因愛潑斯坦案的最新進展而「分裂」一事作出表態。（網絡圖片）

特朗普其後將矛頭指向MAGA支持者，指這些「過去的支持者」沒學到教訓，至今仍相信不同的「廢話」並深陷騙局之中。他表示：「這些人在假新聞和民主黨的煽動下，只想談論愛潑斯坦騙局」。

特朗普最後怒批指：「讓這些懦夫繼續為民主黨效力吧，別再奢談我們那令人難以置信、前所未有的成功，因為我不需要他們的支持！」

圖為2023年5月2日：美國前總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦貝利（Turnberry）的高爾夫球場打球。（Getty Images）

特朗普同日稍晚在橢圓形辦公室受訪時，再次重申愛潑斯坦案是一場大騙局，並這是民主黨人和一些愚蠢共和黨人的陰謀，而其他愚蠢的共和黨則落入了這圈套。