為與中方見面　特朗普放下身段

「一些知情人士透露,在與幕僚的會面中,總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)經常是會議室里(對華)最不鷹派的了。」



當地時間7月16日,彭博社援引知情人士了解到的情況披露稱,為力爭中美兩國之間實現元首會晤和達成貿易協議,特朗普已經「軟化對華語調」(Softens Tone on China),緩和了針對中國的對抗語氣(has dialed down his confrontational tone with China)。

報道注意到,自特朗普重新上台執政近半年以來,他已不再絮絮叨叨所謂「美國對華巨額貿易逆差及其造成的失業問題」,這種身段姿態上的放低與他仍動用高關稅來威脅其他貿易夥伴形成了鮮明對比。目前,特朗普並不關注所謂的「貿易失衡」,而是專注於同中方達成類似在其第一任期內達成的採購協議,並趕緊慶祝所取得的「贏學」成果。要知道,在出口蓬勃發展的背景下,中國今年上半年實現了創紀錄的貿易順差。

不過,知情人士稱,特朗普反覆無常的執政策略以及他背離曾承諾過的強硬政策,令其政府內部決策者以及外部顧問感到擔憂。本周的一系列事態發展則進一步加劇了外界的擔憂——美國此前對華劃定的所謂「紅線」,如今已淪為可談判的籌碼。

晶片科技博弈 「黃仁勳獲特朗普政府支持」

7月15日,美國半導體巨頭英偉達(Nvidia,或NVDA,又名輝達)行政總裁黃仁勳在訪華期間宣布,在叫停3個月後,特朗普政府已批准英偉達向中國市場銷售H20晶片。報道稱,此前多名美國高級官員曾表示此事不在討論範圍內,而如今此舉顛覆了特朗普政府曾宣稱的要嚴防美國最關鍵技術流入中國的方針。

2025年7月16日,第三屆鏈博會(中國國際供應鏈促進博覽會)在中國北京開幕,英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。(Reuters)

上個月,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)7在國會參議員們的施壓下,還曾將針對英偉達H20晶片的對華出口管制列為特朗普政府對中國強硬態度的證據。

知情人士透露,儘管此類出口仍需審批,但部份特朗普政府官員私下反對發放許可證,並認為這只會助推中國科技企業的發展勢頭。而另一些官員則認為,允許英偉達在中國同中企展開競爭,對贏得對華人工智能競賽至關重要。知情人士表示,這一由黃仁勳力主的觀點,已在特朗普政府內部獲得愈來愈越多的支持。

關稅貿易爭端 美財長暗示「繼續休戰」

白宮方面堅稱,特朗普對所有貿易決策擁有最終決定權。白宮副新聞秘書德賽(Kush Desai)稱,特朗普一直致力於為美國工人和產業創造公平的競爭環境,政府也將繼續與所有貿易夥伴進行富有成效的討論。

彭博社稱,中美通過日內瓦經貿會談所達成的90天關稅休戰期,將於8月12日到期,屆時此前的畸高關稅可能再度出現。而為了進一步緩和緊張局勢,貝森特於當地時間7月15日暗示,原定於下月到來的中美關稅休戰截止日期具有靈活性。

「我告訴市場參與者不要擔心8月12日這個日期。」貝森特在接受彭博電視台採訪時還說,希望很快能與中方會面,地點可能是在第三國,時間可能是在8月初。

一名知情人士稱,中美之間的關稅休戰期可能會再延長三個月。而與此同時,特朗普正在對其他國家(包括美國主要盟友)加徵關稅,並威脅對製藥和半導體等行業採取更多行動。

就在上周(7月11日),美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)在吉隆坡會見了中國中共中央政治局委員、外交部長王毅。魯比奧過去曾是美國國會參議院中最堅定的「對華鷹派」之一,而在此次會談後面對媒體時,他認為此次會談非常有建設性,非常積極。

2025年7月11日,中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在吉隆坡會面(Reuters)

當被問及今年兩國領導人會面的可能性時,魯比奧表示「可能性很大」,但雙方必須「營造良好的氛圍並達成切實的成果」。

對華態度上 特朗普出現「積極表態」

當地時間7月15日,特朗普現身匹茲堡出席賓夕法尼亞州能源與創新峰會,大肆吹噓美國正處於「一個真正的黃金時代」,在人工智能領域處於世界領先地位,中國和其他國家正在競相追趕。「我們不會讓他們得逞。」特朗普一邊放話,但一邊轉而又稱,美國將「以非常友好的方式與他們鬥爭」。

圖為2025年7月15日,美國總統特朗普(Donald Trump)在賓州出席能源與創新高峰會(Energy and Innovation Summit),貝萊德(BlackRock)董事長兼行政總裁芬克(Larry Fink)、美國財長貝森特(Scott Bessent) 、黑石集團(Blackstone)總裁格雷(Jon Gray)等出席。(Reuters)

當地時間7月16日,在正式簽署一項名為「全面遏制芬太尼販運法案」(或簡稱「遏制芬太尼法案」)的法案之前,特朗普在白宮橢圓形辦公室談及芬太尼問題,和此前多次表態一樣,他再度提及中國。

「我認為中國一直在幫助我們,」特朗普對記者說:「我的意思是,芬太尼多年來一直是一個可怕的情況,但自從我來到這裏,我們正在與他們對話,他們正在邁開大步(making big steps)……你知道他們因為芬太尼而受到關稅的懲罰,但他們想做點什麼。」

港媒當天報道指出,特朗普此番最新的涉華「積極」表態,與其今年2月借芬太尼問題而宣布對華加徵關稅的激烈言辭形成了鮮明對比,他當時先是宣布對所有中國輸美商品加徵10%關稅,隨後又變本加厲地將稅率提高至20%。

不過,就在當天晚些時候簽署法案後,特朗普仍舊繼續重複陳詞濫調般的虛假指控:「中國提供了大部份芬太尼,有些人甚至會說中國提供了所有芬太尼。」特朗普宣稱:「他們把芬太尼運到墨西哥,甚至運到我們國家。我們徵收20%(關稅),所以他們為此付出了數十億美元的賠償金。我認為我們會解決這個問題,讓中國最終轉向對製造這種毒品的人判處死刑。」

有人慌了:若中方提要求 特朗普究竟會讓步多少?

彭博社援引知情人士稱,一些美國政府官員正專注於讓中方同意採購一定數量的美國商品和服務(數量尚待確定),這或許能緩解特朗普對貿易逆差的擔憂,但從長遠來看,這對縮小不斷擴大的貿易逆差作用不大。

報道稱,特朗普目前對中國的「溫和態度」正導致其顧問團隊內部出現分歧。知情人士表示,特朗普貿易團隊中的一些成員希望對華採取強硬立場,並私下放狠話稱,「出口管制永遠不會成為貿易談判的一部份」。

然而,對於美方批准英偉達H20晶片銷往中國的政策轉向,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)當地時間7月15日接受美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)採訪時承認,美方放鬆晶片出口管制是美中官員近期在倫敦和日內瓦舉行的貿易談判的一部份,雙方旨在緩和貿易緊張局勢。

2025年5月11日,瑞士日內瓦,中國國務院副總理何立峰(左二)、中國財政部副部長廖岷(中)和中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼(右一)與美國財長斯貝森特(Scott Bessent)及美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)在中美雙邊會談期間交談。(Reuters)

因此,這一事態發展引發了美方一些人的擔憂——若中方提出要求,特朗普政府究竟會在國家安全政策上讓步到何種程度?

知情人士透露,一些鷹派顧問擔心,進一步放鬆對華晶片管制如今已不可避免。另一些人則堅持認為,允許銷售性能不及英偉達最優版本的H20晶片與出口尖端硬件有本質區別,他們認為這根本沒什麼可討論性。

同時,當前密切關注局勢的還有美國在歐洲和亞洲的各個盟友和企業,美國原本試圖藉助這些企業的力量來打壓中國的科技行業。知情人士認為,這些地區的政府和行業官員已接收到明確信號——華盛頓的戰略可能會發生變化。

有多達六名曾與特朗普團隊就中國問題進行過互動的科技行業官員就表示,他們經常在會談結束後尋求更多政策細節,結果卻發現核心目標在後續討論中已發生了變化。

特朗普「反覆橫跳」 中方仍然需要警惕

彭博社稱,從過往的許多情況來看,負責制定對華科技政策的美方官員在做出決定時,多次將曾經參與其中的部門排除在外。

今年5月,特朗普政府曾在晶片設計軟件領域實施對華出口管制;而到了7月初,特朗普政府又解除了這一對華晶片禁令。報道稱,這一系列操作令特朗普政府內部的許多人都感到意外。

知情人士稱,同樣的,此次恢復英偉達H20晶片對華銷售的決定,特朗普政府之前也做了嚴格的保密工作。

彭博社稱,特朗普以經常改變對華立場而聞名,有時在表明一種立場後又會迅速改變這一立場。當然,特朗普政府對華政策頻頻招致批評,不排除其立場可能再次出現反覆的可能性。

2025年4月30日,英偉達((Nvidia或NVDA,又名輝達)行政總裁黃仁勳與美國總統特朗普(Donald Trump)在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動上握手。(Reuters)

據外交部網站消息,7月11日,王毅在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧。雙方就中美關係以及共同關心的問題交換了意見。

王毅全面闡述了中方對發展中美關係的原則立場,強調雙方應將兩國元首重要共識轉化為具體政策和行動。希望美方以客觀、理性、務實態度看待中國,以和平共處、合作共贏為目標制定對華政策,以平等、尊重、互惠方式同中方打交道,共同找到一條新時期中美正確相處之道。

雙方一致認為會晤是積極、務實、建設性的,同意加強外交渠道及各領域各層級溝通對話,發揮外交部門在推動兩國關係中的作用,在管控分歧的同時,探索擴大合作領域。

