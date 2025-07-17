韓國準外長：擬推動中日韓峰會早日舉行　冀重啟韓朝對話

韓國李在明新政府上場後，獲提名為外長的趙顯7月17日出席國會人事聽證會，他表示將加強韓美同盟，推動中日韓領導人會議早日舉行，並為重啟韓朝對話創造條件。



韓聯社報道，趙顯在會上談到當前國際局勢及安全、經貿環境正經歷前所未有的動盪，需推進務實外交，切實維護國家利益。

他強調將與美國政府保持密切溝通，推動韓美同盟朝互利共贏的方向發展，並在此基礎上進一步鞏固韓美日三邊安全合作。

圖為韓國國旗（REUTERS）

報道指，他也談到中韓關係，指將在推動兩國戰略合作夥伴關係成熟發展的同時，在全政府層面就涉及西部海域（即黃海）等的主權事務，作出堅決有力應對。他還表示將積極推動年內在日本舉行的韓中日領導人會議早日召開，進一步加深三國合作。

朝鮮既是威脅也是對話對象

趙顯並稱，將爭取在推動朝鮮半島和平與解決朝核問題方面取得實質進展，緩解韓朝緊張局勢，在韓美緊密合作下為重啟對話鋪路。他提出將通過階段性、務實性的方式同步推進無核化與半島和平機制建設，努力促使中俄發揮建設作用。

他認為朝鮮問題具有「兩面性」，即既是可能轉變為敵人、緊迫且現實的威脅，同時也是為實現半島和平與穩定必須對話的對象。