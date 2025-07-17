特朗普據報將於9月訪問巴基斯坦

撰文：聯合早報
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消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Turmp）預計9月訪問巴基斯坦。

路透社報道，兩家巴基斯坦電視新聞頻道星期四（7月17日）引述知情人士報道稱，特朗普預計9月訪問伊斯蘭堡。

巴基斯坦媒體Samaa和Geo News引述外交消息人士稱，特朗普料於9月18日訪問巴基斯坦，隨後前往印度。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月15日表示，與越南的貿易協定已接近完成。(Reuters)

消息人士表明，特朗普可能在前往印度或結束南亞行程的返程途中，在巴國短暫停留。然而，雙方尚未正式確認此次訪問。

如果消息得到確認，即意味着這是2006年時任美國總統布殊訪問巴基斯坦以來，美國領導人首次訪巴。

路透社報道稱，巴基斯坦外交部發言人說，不知道特朗普會訪問巴基斯坦。

特朗普6月在白宮接待巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾（Asim Munir），這是一次罕見的會晤。

印巴局勢：圖為2025年5月10日，印巴宣布即時停火後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡有大批民眾揮舞國旗慶祝。（Reuters）

印控克什米爾地區4月底發生重大恐怖襲擊，造成26人死亡，新德里指責伊斯蘭堡是幕後主使，但後者堅決否認。兩國此後爆發數日致命衝突，造成大量人員傷亡。

特朗普出人意料地在5月10日宣佈印巴同意停火，之後還多次聲稱自己斡旋促成印巴停火。

巴基斯坦認可美國的外交介入，但印度堅稱停火決定與美國無關，印巴是通過直接談判解決危機，印度不接受調解。

本文獲《聯合早報》授權轉載

2025年7月16日，美國總統特朗普在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室會見巴林王儲兼首相薩爾曼·本·哈馬德（Salman bin Hamad Al Khalifa，不在此圖中）時發表演說。（Reuters）
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