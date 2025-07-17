特朗普據報將於9月訪問巴基斯坦

消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Turmp）預計9月訪問巴基斯坦。



路透社報道，兩家巴基斯坦電視新聞頻道星期四（7月17日）引述知情人士報道稱，特朗普預計9月訪問伊斯蘭堡。

巴基斯坦媒體Samaa和Geo News引述外交消息人士稱，特朗普料於9月18日訪問巴基斯坦，隨後前往印度。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月15日表示，與越南的貿易協定已接近完成。(Reuters)

消息人士表明，特朗普可能在前往印度或結束南亞行程的返程途中，在巴國短暫停留。然而，雙方尚未正式確認此次訪問。

如果消息得到確認，即意味着這是2006年時任美國總統布殊訪問巴基斯坦以來，美國領導人首次訪巴。

路透社報道稱，巴基斯坦外交部發言人說，不知道特朗普會訪問巴基斯坦。

特朗普6月在白宮接待巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾（Asim Munir），這是一次罕見的會晤。

印巴局勢：圖為2025年5月10日，印巴宣布即時停火後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡有大批民眾揮舞國旗慶祝。（Reuters）

印控克什米爾地區4月底發生重大恐怖襲擊，造成26人死亡，新德里指責伊斯蘭堡是幕後主使，但後者堅決否認。兩國此後爆發數日致命衝突，造成大量人員傷亡。

特朗普出人意料地在5月10日宣佈印巴同意停火，之後還多次聲稱自己斡旋促成印巴停火。

巴基斯坦認可美國的外交介入，但印度堅稱停火決定與美國無關，印巴是通過直接談判解決危機，印度不接受調解。

本文獲《聯合早報》授權轉載

