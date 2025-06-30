路透：中國延長提供巴基斯坦34億美元貸款 助穩定外匯儲備

路透社周日（6月29日）引述兩名巴基斯坦政府高官透露，稱中國已同意巴基斯坦延長34億美元（約266.9億港元）貸款的償還期限，此舉將有助於提振該國的外匯儲備，這也是國際貨幣基金組織（IMF）的要求。



消息人士指，其中21億美元貸款近三年來一直存在於巴基斯坦央行的外匯儲備中，中方同意其延期償還。另外13億美元為商業貸款，該國已於兩個月前償還該筆貸款，隨後中方為其提供了再融資。

2018年9月4日，美國華盛頓特區，國際貨幣基金組織（IMF）總部大樓外的標誌。（Reuters）

一位官員表示，此外還收到了來自中東各家商業銀行的10億美元貸款，和來自多邊融資的5億美元貸款。他說：「這使我們的儲備符合IMF的目標。」

路透社指這些貸款，尤其是來自中國的貸款，對於支撐巴基斯坦較低的外匯儲備至關重要。IMF要求，截至6月30日本財政年度結束時，巴基斯坦的外匯存底應超過140億美元。

2025年2月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的巴基斯坦總統扎爾達裡舉行會談。這是習近平同扎爾達里握手。（中國共產黨網站）

巴基斯坦政府表示，在IMF提供的70億美元紓困資金的支持下，該國透過持續的改革，經濟情況已經穩定下來。