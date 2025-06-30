路透：中國延長提供巴基斯坦34億美元貸款 助穩定外匯儲備
撰文：莊勁菲
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路透社周日（6月29日）引述兩名巴基斯坦政府高官透露，稱中國已同意巴基斯坦延長34億美元（約266.9億港元）貸款的償還期限，此舉將有助於提振該國的外匯儲備，這也是國際貨幣基金組織（IMF）的要求。
消息人士指，其中21億美元貸款近三年來一直存在於巴基斯坦央行的外匯儲備中，中方同意其延期償還。另外13億美元為商業貸款，該國已於兩個月前償還該筆貸款，隨後中方為其提供了再融資。
一位官員表示，此外還收到了來自中東各家商業銀行的10億美元貸款，和來自多邊融資的5億美元貸款。他說：「這使我們的儲備符合IMF的目標。」
路透社指這些貸款，尤其是來自中國的貸款，對於支撐巴基斯坦較低的外匯儲備至關重要。IMF要求，截至6月30日本財政年度結束時，巴基斯坦的外匯存底應超過140億美元。
巴基斯坦政府表示，在IMF提供的70億美元紓困資金的支持下，該國透過持續的改革，經濟情況已經穩定下來。
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