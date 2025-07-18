烏克蘭總統辦公室主任：習近平是時候與澤連斯基會晤

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，中國正加強對俄羅斯的支持，向烏克蘭派遣僱傭兵，認為情況令人憂慮。他呼籲中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，強調中國有機會在推動和平上扮演關鍵角色。



2024年2月25日，烏克蘭基輔，總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）出席烏克蘭2024大會。（Reuters）

葉爾馬克接受《泰晤士報》採訪時表示，中國派遣傭兵對抗烏克蘭，標誌着中國參與戰爭的程度，正令人擔憂地升級。葉爾馬克表示，烏克蘭握有被俘虜的中國僱傭兵證件，又質疑中方不知情的說法，指在中國當僱傭兵很難不被人知道。

葉爾馬克強調直接對話的必要性，指習近平從未與澤連斯基會面，他認為很奇怪，「我認為是時候了。」 他又認為，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 可透過向購買俄羅斯石油的國家徵收「二級關稅」，令俄烏戰事在今年底前結束。葉爾馬克相信，「二級關稅」可迫使相關國家、尤其是中國和印度推動達成和平協議。

中國國家主席習近平7月15日上午，在北京人民大會堂，接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（Russian Foreign Ministry Press Service/TASS）

葉爾馬克發表相關言論之際，習近平15日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，稱中俄要落實好兩國元首達成的重要共識，深入推進中俄全面戰略協作夥伴關係建設，加強在多邊平台上互相支持，維護好兩國發展和安全利益。