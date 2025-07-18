白宮：特朗普因腿部輕微腫脹及手有瘀傷檢查　證慢性靜脈功能不全

美國白宮7月17日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因腿部「輕微腫脹」，以及一隻手出現瘀傷而接受了醫學評估，結果顯示他患有「慢性靜脈功能不全」(chronic venous insufficiency)，形容是70歲以上人士常見疾病，其他檢查結果均在正常範圍內，心臟結構與功能正常。路透社的圖片顯示，特朗普多次出席公開活動時，右手手背均以化妝遮蓋。



美國《國會山報》報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）在記者會發表此消息，並展示特朗普醫生一份記錄，當中詳細記錄檢查過程，提到特朗普接受超音波檢查和一項「全面檢查」（comprehensive exam），當中包括一項診斷性血管檢查。

圖為2025年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在賓州出席能源與創新高峰會（Energy and Innovation Summit），與代表該州的共和黨參議員麥考密克（David McCormick）握手。（Reuters）

手背有輕微瘀傷 因服用阿斯匹靈及頻繁握手造成

檢查發現，79歲的特朗普患有「慢性靜脈功能不全」。萊維特表示，沒有證據顯示他患有深層靜脈血栓（deep vein thrombosis）又或動脈疾病。另萊維特指出，特朗普近期的照片顯示，其手背有輕微瘀傷。這與他服用阿斯匹靈，以及頻繁握手造成的輕微軟組織損傷相符。

《國會山報》報道，根據克利夫蘭診所（ The Cleveland Clinic）的資料，「慢性靜脈功能不全」是指患者的腿部靜脈難以將血液泵回心臟，導致血液淤積 。

今年4月，特朗普曾進行年度體檢 ，其醫生Sean Barbabella後來寫一份備忘錄，指特朗普「健康狀況良好」，稱對方表現出極佳的認知和身體健康狀況，完全適合履行總統職責。