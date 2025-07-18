Felix Baumgartner｜曾由太空邊緣跳回地面　極限運動員意外身亡

奧地利極限運動員保加拿（Felix Baumgartner ）7月17日在意大利遇意外身亡，終年56歲。他生前曾在太空邊緣跳回地球表面而成為一時佳話。



《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，保加拿周四（17日）於意大利中部聖埃爾皮迪奧港（Porto Sant'Elpidio）使用動力滑翔傘飛行時，突然失控墜落當地一間酒店泳池附近的地面，最終證實不治。

事件中亦有一名酒店女員懷疑遭動力滑翔傘的碎片擊中受傷送院。

目前未知肇事動力滑翔傘失事原因，聖埃爾皮迪奧港市長Massimiliano Ciarpella表示，報告指保加拿在空中時突然遇到健康問題，導致動力滑翔傘失控釀成悲劇。市長向保加拿表達哀悼，形容對方是對極限飛行勇氣和熱情的象徵。

保加拿曾在2012年10月乘坐氣球升到38公里的上空，並穿上特製的服裝由太空邊緣跳回地面，經過4分19秒的自由下墜後，再打開降落傘安全着陸美國新墨西哥州城鎮羅茲威爾（Roswell），亦令他成為首位突破音障（sound barrier）的跳傘運動員。