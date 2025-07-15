美國私人太空團隊結束任務　從國際太空站返回地球

由美國私營企業公理航天公司組織的私人宇航團隊，7月14日結束在國際太空站的任務，搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的「龍」飛船啟程返回地球。「龍」飛船已經脫離國際太空站，啟程返航。飛船預計於美國西部時間15日凌晨抵達，濺落在加州海岸附近。



這次代號「Ax-4」的任務是公理航天公司與美國太空總署（NASA）合作的第四次私人宇航任務。參與任務的4名宇航員來自4個國家，包括NASA退休人員、現為私人宇航員的Peggy Whitson，以及來自印度、波蘭和匈牙利的成員。

據美國太空總署稱，此次「龍」飛船攜大約263公斤的科學設備和物資返回地球。

本期任務團隊於6月25日搭乘「獵鷹9」火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空，飛船於26日與國際太空站對接。