追思公司運骨灰繞地球飛行　降落時太空艙失靈　166人遺骸變海葬

一艘搭載逾160人骨灰的太空艙於香港時間6月24日墮入太平洋，艙內所有骨灰與DNA全數沉沒，無法回收。原本該太空任務僅為短暫繞地飛行後將遺骸帶回，返還給家屬，卻因降落傘系統失效而慘遭失敗。



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此次任務名為「Mission Possible」，由德國新創航太公司The Exploration Company設計的「Nyx」重返式太空艙執行，搭載約300公斤載荷，包括由美國侯斯頓追思太空公司Celestis提供的166位逝者骨灰與DNA樣本。6月23日，這艘太空艙搭乘SpaceX的獵鷹9號火箭自加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空，成功進入低軌道，並且開始返航。然而Celestis發布聲明指出，重返大氣層時，降落傘未能正常打開，導致太空艙在墮海前與地面失聯，內容物全數喪失。

Celestis表示：

「我們與家屬一同感到無比遺憾，感謝他們對我們的信任。我們將逐一聯繫每位家屬，提供支持並討論可能的後續選項。」



雖然此次任務達成發射、進軌與控制返航等技術里程碑，公司仍坦言，這場意外對家屬是重大個人損失。

「雖然遺骸無法歸還，我們希望家屬能感受到一絲安慰，畢竟他們摯愛的親人曾搭上歷史性的太空旅程，環繞地球，最終長眠於浩瀚的太平洋，如同一次莊嚴的海葬。」



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事實上，這並非Celestis首次失敗。2023年5月，該公司將一位已故NASA太空人骨灰搭載至UP Aerospace火箭，卻在新墨西哥州升空後不久爆炸，任務同樣告吹。

The Exploration Company在社群媒體上聲明此次任務為「部份成功」，表示 Nyx 太空艙順利進軌、穩定運作、重返大氣層並重新建立短暫通訊，卻在最終着水前數分鐘再次失聯。

「我們正調查原因，並將盡快公布更多資訊，對所有委託我們託運載荷的客戶致上誠摯歉意。」



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