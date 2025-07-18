特朗普18歲孫女Kai身價破1.6億　着紅衣「偽競選」為能量飲料代言

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）18歲孫女凱伊（Kai Trump）熱愛高爾夫運動，她在社交平台Instagram坐擁180多萬粉絲，外媒指其淨資產已超過2100萬美元（約1.6億港元）。凱伊7月15日發布影片，顯示她身穿紅色外套在演講台前說話，看似「參加競選」實則為能量飲料品牌Accelerator Active Energy代言。



據《CEO Today》2月報道，凱伊的淨資產估計為2100萬美元，包括摩根大通銀行（JP Morgan Bank）管理的1600萬美元信託基金，以及來自股息、模特兒合約和社交媒體合作夥伴關係等各種來源的每年約250萬美元收入。

▼凱伊「偽競選」代言影片

凱伊在爺爺名下位於佛羅里達州西棕櫚灘的特朗普高爾夫俱樂部拍片，她身穿套裝、帶上首飾，說道：「我將競逐（I'll be running）......和Accelerator Active Energy合作。」

她在配文中解釋：「不是要競選公職（Not running for office）。」

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霍士新聞指，凱伊2026年將入讀邁阿密大學（the University of Miami），並承諾為學校女子高爾夫球隊效力。

她周三和無糖能量飲料品牌Accelerator Active Energy簽署NIL合約，並成為其合夥人，與體操網紅Livvy Dunne、美國美式足球聯盟（NFL）球星Travis Kelce為品牌代言。

據美國大學體育協會（NCAA）定義，NIL指的是學生運動員的「Name、Image 、Likeness（名字、圖像和肖像）」，運動員可利用NIL通過廣告等活動盈利。