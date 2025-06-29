特朗普次子：不排除「子承父業」入主白宮　稱「從政之路不難」

特朗普（Donald Trump，又譯川普）次子埃里克（Eric Trump）近期接受英媒採訪時暗示，他與特朗普家族的其他成員未來或會競選總統。他還表示，若果自己決定追隨父親從政腳步，通往白宮的道路也「將會容易」。



埃里克稱，「你問我是否希望我的孩子們擁有過去十年裏我所經歷的生活？若果回答是肯定的，我想從政之路也會是簡單的，我的意思是，我可以做到。順帶一提，我們家族其他成員也能做到。」

2024 年7月15日，共和黨全國代表大會宣布前總統特朗普（Donald Trump） 獲該黨提名為總統候選人。特朗普的兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr. ）和埃里克（Eric Trump）表現興奮。（Reuters）

與哥哥小特朗普（Donald Trump Jr.）和姐姐伊萬卡（Ivanka Trump）不同，現年41歲的埃里克自其父2017入主白宮以來，就遠離政治並專注經營家族企業。埃里克形容自己對見過的一半政客「完全不感興趣」。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）次子埃里克（Eric Trump）（Reuters）

當被問及特朗普家族是否會在2028年競選總統，埃里克則表示「我不知道，但時間會證明一切」。他還補充稱，「問題是你想這麼做嗎？你想讓你愛的人遭受這個體制的殘酷對待嗎？我還不確定我是否能回答這個問題。」

埃里克還在採訪中，反擊了稱其家族因特朗普當選而獲利的言論，並贊同父親在當總統的期間中遭到敵對勢力政治迫害的說法。