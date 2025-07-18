Coldplay演唱會捉姦｜前員工指人夫CEO乞人憎　女HR自詡眾望所歸

英國樂隊Coldplay在美國波士頓開唱，未料7月17日現場竟拍到已有家室的美國軟件公司Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron）和女HR主管卡博特（Kristin Cabot）親密相擁，兩人當時驚慌捂臉躲閃。有美媒引述該公司前員工指，這位CEO是出了名的「有毒」（Toxic），前員工們聽說事件無不拍手稱快。而卡博特則曾自詡獲得「上至CEO下至助理」的信任。



美國軟件公司Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron，左三）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot，右一）因在Coldplay演唱會上的相擁一幕而成為網絡熱話（Bain Capital Ventures）

▼Coldplay演唱會「捉姦」一幕

Astronomer是什麼公司？

Astronomer創立於2018年，是一家新創科技公司，旗下產品包括數據運營平台Astro。其領英（LinkedIn）頁面介紹，公司目標旨在賦予數據團隊實現關鍵任務分析、人工智能（AI）和軟體的能力。其在2022年已成為「獨角獸」企業（估值超10億美元）。

Astronomer創立於2018年，是一家新創科技公司，旗下產品包括數據運營平台Astro。（Astronomer官網）

Andy Byron是誰？

拜倫自2023年7月起出任Astronomer總裁，帶領公司將原本的年營收500萬美元成長至7000萬美元，使其成為「獨角獸」。

據《今日印度》報道，Astronomer今年5月完成了D輪融資，估值在12億至13億美元之間。報道估計，作為CEO的拜倫可能持有該公司1%至5%的股權，即價值1200萬到6500萬美元的股份。加上薪資、過往獎金以及先前職位獲得的股票期權，拜倫的淨資產總額估計在2000萬到7000萬美元之間。

2025年7月17日，《紐約郵報》引述一名曾直接向CEO拜倫（Andy Byron）直接匯報的Astronomer前員工表示，拜倫在職場中以「咄咄逼人、癡迷銷售和有毒（toxic）」聞名。（Astronomer）

《紐約郵報》周四引述一名Astronomer前員工表示，據稱拜倫在職場中以「咄咄逼人、癡迷銷售和有毒」聞名。他聲稱拜倫姦情曝光後，前員工們紛紛在群組發簡訊和連結：「每個人都在開懷大笑，為他的事情曝光而感到高興。」

Kristin Cabot是誰？

卡博特（Kristin Cabot）自去年11月起在Astronomer任職。她的領英頁面寫道：「作為一名極具影響力的領導者......我贏得了從CEO到經理再到助理的各級員工的信任。」（LinkedIn）

卡博特自去年11月起在Astronomer任職。她的領英頁面寫道：「作為一名極具影響力的領導者......我贏得了從CEO到經理再到助理的各級員工的信任。」

拜倫在11月9日一篇公司聲明中，對新聘請的卡博特的能力讚不絕口：「她卓越的領導力以及在人才管理、員工敬業度和人才戰略拓展方面的深厚考驗，對於我們繼續快速發展至關重要。她在多家協作型公司擁有豐富的合作企業的理想人選。」