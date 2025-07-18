Coldplay演唱會意外揭78億CEO人夫偷食HR　旁邊女子表情有亮點

英國天團Coldplay在美國波士頓開唱，結果意外拍到「不倫戀」，身份也被網友馬上起底是身價約78億港元的科技總監Andy Byron跟該公司的人事主管，而畫面中一旁的表情尷尬的女子，也是同公司同事。



畫面在社群上瘋傳，鍵盤柯南們很快就查出兩個當事人的身份背景。男方據傳是軟體公司 Astronomer 的CEO安迪拜倫（Andy Byron），而女方則是該公司的人事總監卡博特（Kristin Cabot）。

英國天團Coldplay在美國波士頓開唱，結果意外拍到「不倫戀」。（資料圖片，ETtoday授權使用）

英國天團Coldplay在美國波士頓開唱，結果意外拍到「不倫戀」。（資料圖片，ETtoday授權使用）

78億CEO一見被拍秒「趴地」躲避 旁邊女子表情成焦點（點圖放大瀏覽）：

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鍵盤柯南進一步挖出發現，兩人各自都有婚姻家庭（編按：卡博特在2022年離婚，目前未知她之後有否再婚），有現場歌迷轉述，當時安迪從背後擁抱卡博特，兩人隨着音樂擺動，互動親密，明顯超出一般同事界線。

根據外媒報道，安迪自2023年7月起接掌軟體公司 Astronomer，公司估值超過10億美元（約78億港元）。安迪妻子梅根（Megan Kerrigan Byron）育有兩個孩子，而事件另一主角卡博特則是Astronomer的人事總監，於2024年11月加入公司，同樣已婚。

事件曝光後卡博特的前夫Kenneth Thornby已關閉所有社群平台，而安迪妻子梅根的臉書則因遭大量網友留言灌爆，目前已無法找到。

另外，演唱會當天與2人同行的艾萊莎（Alyssa Stoddard）也成為焦點。艾萊莎自2015年加入Astronomer，並於上週被卡博特升任為人事副總監。她在演唱會上露出尷尬表情，讓外界猜測她可能早已知情此事。

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