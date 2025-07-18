Coldplay捉姦｜出軌CEO曾大讚女主角　正室Facebook遭洗版

英國天團Coldplay（酷玩樂團）在美國開演唱會期間，現場鏡頭意外拍到一對男女的不倫戀。



男方是軟體公司Astronomer的已婚CEO安迪拜倫（Andy Byron），女方身份也曝光，是同公司人事總監卡博特（Kristin Cabot），她2024年11月才入職，且拜倫曾大力稱讚她。

安迪拜倫曾大讚卡博特是「完美人選」。（Bain Capital Ventures）

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《紐約郵報》報道，在卡博特入職Astronomer的時候，也就是兩人被拍到親密擁抱畫面的前幾個月，安迪拜倫曾稱讚卡博特是一名實力備受肯定的領導者：

卡博特在人才管理、員工參與度、擴展企業人力資源策略方面擁有出色表現與深厚專業，這些對於我們高速成長發展的過程至關重要。

拜倫還說，卡博特過去曾在多家正處於成長階段的公司任職，經驗豐富，且她對打造多元合作職場環境抱持熱情，這也正是Astronomer所尋求的完美人選。

卡博特才入職半年多，就與拜倫一起看演唱會，且拜倫還從背後擁抱對方，兩人隨着音樂擺動互動親密，明顯超出一般同事界線。另外，演唱會當天與2人同行的艾萊莎（Alyssa Stoddard）也成為焦點，她2015年加入Astronomer，在上週被卡博特升為人事副總監；她在演唱會上露出尷尬表情，讓外界猜測她可能早已知情此事。

拜倫自2023年7月起接掌軟體公司Astronomer，公司估值超過10億美元（約78億港元），與妻子梅根（Megan Kerrigan Byron）育有兩個孩子，她的Facebook遭大量網友留言灌爆。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】