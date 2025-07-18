印航空難｜機長被指關閉燃油開關？印度航空事故調查局：言之尚早

印度航空事故調查局（AAIB）7月17日發表聲明表示，目前就印航客機失事原因得出任何結論為時尚早，認為傳媒應該避免傳播有可能損害調查公正性的不成熟說法。局方強調，目前就印航失事原因，作出結論是言之尚早。



局方周四的聲明指，部份國際媒體一再進行選擇性的和未經核實的報道，這種行為是不負責任，強調現在不應該製造公眾對印度航空業安全的焦慮或不安。局方重申這是印度航空公司40年來遭遇的最嚴重的空難，正在以嚴格而且最專業方式調查客機失事原因。

印度航空一架飛往英國的波音787-8型客機，上月在機場起飛後不久墜毀，造成機上和地面超過270人遇難。據初步調查顯示，客機起飛後不久，客機引擎燃油開關被切換至關閉狀態。

《華爾街日報》本周三報道，駕駛艙語音記錄表明，機長懷疑關閉了兩個引擎的燃油開關，惟相關報道未經印度當局證實。(wsj)

《華爾街日報》周三報道，駕駛艙語音記錄表明，機長懷疑關閉了兩個引擎的燃油開關，惟相關報道未經印度當局證實。