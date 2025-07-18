以軍空襲加沙天主教堂釀3死　特朗普致電內塔尼亞胡了解事件

負責管理加沙唯一一間天主教堂的耶路撒冷拉丁宗主教區7月17日指，教堂當日遭以軍襲擊，至少3死10傷，傷者包括教區牧師。天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）呼籲停火並致哀，以色列招致多方譴責，以軍指教堂遭炸彈碎片波及是誤擊。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還因此事致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。



美國白宮當日簡報特朗普致電內塔尼亞胡事件，發言人稱雙方討論教堂遇襲問題，內塔尼亞胡同意就事件發表聲明，還向特朗普表示「以色列襲擊教堂是一個錯誤（a mistake by the Israelis to hit that Catholic Church）」。美國國務院表示，華府已要求以色列對事件進行調查。

2025年7月17日，加沙地帶，圖為人們在天主教堂遇襲事件發生後搶救傷者。（Reuters）

以色列總理辦公室在事發發聲明對遇難者致哀，還感謝教宗良十四世出言慰問，指以色列將徹查事件，並繼續致力保護平民和天主教的教堂聖地。

以軍還補充未有針對教堂或宗教場所發動攻擊，對任何意外造成的損害表示遺憾。這座教堂在事發前收容不少信徒以及伊斯蘭教人士，也有人來到教堂避難，包括殘疾兒童。

2025年7月17日，加沙地帶，圖為天主教堂在襲擊事件發生後為遇難者舉行喪禮。（Reuters）

以色列對加沙行動中一再襲擊學校、避難所、醫院和其他民用建築，聲稱哈馬斯成員藏匿其中。