美國眾議院通過削支90億計劃　將送白宮簽署成為法律

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的削減90億美元（約706億港元）對外援助和公共廣播撥款的計劃7月17日於參議院成功闖關後，由共和黨控制的美國眾議院18日亦通過法案，並將其提交給白宮簽署成為法律。



路透社報道，眾議院以216贊成、213票反對，通過該項削減資金的方案，僅有兩位共和黨眾議員投反對票。參議院本週對方案進行修改，排除對全球「總統防治愛滋病緊急救援計劃」（PEPFAR）約4億美元資金的削減。

2025年2月18日，維珍尼亞州阿靈頓，美國公共電視網（PBS）總部大樓上的標誌。（Getty Images）

據報道，大部份削減的資金原計劃用於支援遭受疾病、戰爭和自然災害的國家，該計劃同時取消公共廣播公司（Corporation of Public Broadcasting）未來2年應獲得的全部11億美元撥款。

共和黨人表示，先前的對外援助資金都用在他們認為浪費的項目上。他們還稱，10億美元的公共媒體資金所支持的廣播電台和公共電視網（PBS），對保守派的觀點存在偏見。