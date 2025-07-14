日本東京公園外國人大量捕捉幼蟬　園方：未知原因　已張貼告示

日本東京一個公園近日傳出多宗包括涉及外國人在內的大量捕捉幼蟬事件，園方指未知這些行為的原因，但已經在公園內張貼多國語言告示。



《產經新聞》7月14日報道，事發於東京都江東區的猿江恩賜公園，有附近居民表示每天散步時，發現有一批人摸黑在樹林中搜索。

東京都江東區猿江恩賜公園出現不要捕捉幼蟬的告示。（產經新聞截圖）

報道提到，該公園在數年開始出現變化，每當雨季結束後，由深夜到清晨都有人到場大量捕捉幼蟬。而園內在4、5年前起已在各處張貼印有日、中、韓、英四語的告示，呼籲民眾不要捕捉幼蟬。

有使用公園的民眾曾向園方投訴，指這些人是否為了食用而大量捕蟬，並憂慮當地治安惡化。公園管理公司職員曾在去年夏天晚上於園內巡邏時，發現多名疑似中國人大量捕捉幼蟬，即使管理員指他們違反禁止採摘園內動植物條例，惟對方聲稱「不懂日文」及「為甚麼不可以取牠們」為由反駁。

圖為東京都江東區猿江恩賜公園。（Google Maps 截圖）

公園負責人稱，如果他們只取走一、兩隻幼蟬，或無需大驚小怪，但一次過捕捉數十隻則極度過分。而這些日本油蟬在7月中旬踏入羽化高峰，園方考慮過使用者的意見後，決定在6月底的高峰期前於園內張貼大約30張告示。

除了猿江恩賜公園，東京都杉並及荒川區，以及埼玉縣川口市過去曾採取類似措施阻止捕捉幼蟬，當局強調，民眾禁止在公園內商業採集動植物，或是進行妨礙保護公園環境的行為。