日本將收緊外國駕照換領制度　旅客不可參與　最快10.1上路

日媒7月10日報道，日本警察廳公布有關外國駕照換領制度（外免切換，日語：外免切替）的重大修正草案；這項制度指的是將外國駕照轉換成日本駕照的程序。隨着近年來申請人數急速上升，警方決定從10月1日起全面收緊申請審核標準，包括需提供住址認證與通過有關交通知識和駕駛技能的測試，目前並已啟動公開徵詢意見，諮詢期為7月11日至8月9日。



據日本放送協會（NHK）的報道，「外免切換」制度允許持有外國駕照的人士，只要其被認為擁有在日本駕駛所需的知識和技能，即可獲得日本駕照。

日本電視台就收緊外國駕照換領制度的報道：

根據警察廳統計，2024年全年，透過「外免切換」取得日本駕照的外籍人士達68623 人，為2015年的2.3倍。其中最多來自越南（16681人），其次為中國（15251人）與韓國（4901人）。

據報道，這項制度原意是讓從海外回國的日本人或長期在外人士使用，然而近年出現大量短期觀光客利用此途徑申請駕照的情況，引發社會關注。

目前申請人只需提供護照與飯店出示的短期逗留證明，就可申請駕照。警察廳表示，今後將要求不論國籍，一律須附上日本居民票副本。只有日本籍旅外者與外交官可例外，前者需提出戶籍謄本與居留證明，後者需由大使館或外務省提供身分與住址的證明文件。短期觀光簽證者將無法再申請「外免切換」。

報道指，外國駕駛者引發的交通事故近年持續增加，2024年高達7286宗，創過去十年新高。今年5月，更接連發生外免切換者引發的事故，導致國會質疑這些駕駛者是否了解日本的交通規則。

有見及此，警察廳也將大幅修訂駕駛知識與技能測驗的內容。原本的測試僅為10題是非題，只需答對七題即合格，今後將改為50題選擇題，並取消圖解題，合格標準提升至正確率90%以上。重要項目如行人優先、安全轉彎、平交道一時停止等將列為必考題。

至於駕駛技能方面，原有的一時停止、S型彎等基本操作外，將新增是否能正確通過行人穿越道、更換車道時打方向燈等項目，內容與首次考駕照者相若。警察廳強調，這次收緊制度目的是防範外籍駕駛人發生事故，進一步保障日本的交通安全。

2025年7月10日，日本警察廳公布有關外國駕照換領制度（外免切換，日語：外免切替）的重大修正草案；這項制度指的是將外國駕照轉換成日本駕照的程序。隨着近年來申請人數急速上升，警方決定從10月1日起全面收緊申請審核標準，包括需提供住址認證與通過有關交通知識和駕駛技能的測試。（網絡圖片）

報道指，警察廳在調查15個國家和地區的外國駕照轉換制度後發現，沒有一個國家和地區像日本一樣允許旅客利用外國駕照駕駛，因此決定「遊客在日本駕駛時，將要求他們根據《日內瓦公約》獲得國際駕照，而不是轉換到日本駕照」。