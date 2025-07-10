德州洪災｜年幼姊妹半夜遭洪水沖走　二人遺體手拖手畫面讓人心碎

美國德州近日遭暴雨侵襲引發嚴重 洪災 ，死亡人數已逾100人，另有百多人下落不明；當局的搜救工作將持續至周五。隨着洪水退卻，多名遇難者遺體陸續被尋回。在克爾縣（Kerr County）災區，有一家四口全部遇難，其中包括祖父母和一對年幼姊妹。當局尋獲兩姊妹的遺體時，更發現二人緊拖着手，場面令人看了不禁鼻酸。



綜合外媒報導，13歲的Blair Harber與11歲的Brooke Harber與7旬祖父母居住的木屋，7月4日凌晨遭洪水侵襲，在河水暴漲時被急流沖毀。當時，兩姊妹的父母正準備冒雨前往探望女兒和父母。豈料洪水來勢洶洶，迅速淹沒周邊區域。這對父母被迫破窗逃生，其後立刻與鄰居試圖以橡皮艇前往救援，惟因水流過於湍急而無法靠近，只能眼睜睜看着親人遭遇不幸。

兩姊妹的7旬祖父母(左邊二人)也遭洪水沖走，目前仍下落不明。(GoFundMe)

隨着洪水逐漸消退，救援人員在距離事發地點約24公里外的克爾維爾市（ Kerrville）發現兩姐妹的遺體。據現場搜救人員描述，兩姊妹被發現時保持手拖手的姿勢，場面令人動容。目前，她們的祖父母依然下落不明。

兩姊妹的父親向美媒表示，姊姊Blair是個「天才學生，心地善良且慷慨大方」，而妹妹Brooke則「如像房間裏的一盞明燈，人們總是被她吸引，她逗得大家開懷大笑，享受每一刻」。

兩姊妹的父親向美媒表示，姊姊Blair(右三)是個「天才學生，心地善良且慷慨大方」，而妹妹Brooke(左四)則「如像房間裏的一盞明燈，人們總是被她吸引，她逗得大家開懷大笑，享受每一刻」。(GoFundMe)

家屬其後透過眾籌平台GoFundMe表示，在災難發生當日凌晨3時許，年幼的Brooke曾致電爸爸和祖父母，留下最後的道別說：「我愛你們」，這段通話如今成為家人最珍貴卻和最心碎的記憶。而全家人正經歷難以言喻的悲痛，現階段將專注處理後事，並由衷感謝社會大眾的關心與援助。目前，他們已籌集了近30萬美元。