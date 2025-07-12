德州洪災｜特朗普首視察災區　無視外界砍聯邦預算影響救援質疑

美國德州連日洪災至少120死，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月11日首次到當地多個災區視察，包括受災最嚴重的克爾縣（Kerr County）。特朗普上任來誓言廢除旨在應對災情的聯邦緊急措施署（FEMA），還連砍聯邦機構預算，外界質疑他此舉影響救災，才令當地受損嚴重，特朗普對今次應對質疑反應冷淡，還強調災情百年難見，難以預料。



德州救援工作目前進入第8天，搜救人員在成堆瓦礫和泥土中尋找170多名失蹤者，包括5名參加夏令營「神秘營地」（Camp Mystic）的女孩，這夏令營現有27名成員遇難。

特朗普今次對外界質疑避而不談，稱災難嚴重，還大讚當地官員以及聯邦政府響應災情迅速且有效，還一直迴避有關FEMA何去何從的問題，引發外界關注。他還在視察前一日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，指當地官員只要看到洪災或其他災難就會即時預報，惟災難嚴重，「當地官員也和其他人一樣遭受打擊」。

美國國家氣象局 （National Weather Service，NWS）在洪災前及時發布預報和預警，但當地仍受損嚴重，加之此前政府效率部（DOGE）此前大量裁減NWS的人手，外界就質疑災難嚴重由此有關。

2025年7月11日，美國德州，圖為特朗普視察洪災過後的災區。（Reuters）

特朗普在上任前利用FEMA大做文章，痛批上屆政府救災不利，例如在去年前往北卡羅來納州視察颶風海倫肆虐過後的恐怖場景，還在今年初的德州山火爆發期間就誓言裁撤FEMA。