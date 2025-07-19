為加密貨幣法案舉行儀式　特朗普簽署GENIUS法案

美國國會眾議院周四（17日）通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（簡稱「GENIUS法案」）、CLARITY法案（數字資產市場結構法案）和反CBDC監控國家法案（CBDC是中央銀行數字貨幣Central Bank Digital Currency的縮寫）共3項加密貨幣相關法案後，白宮周五為GENIUS法案舉行簽署儀式，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在儀式上簽署GENIUS法案。



白宮周五為GENIUS法案舉行簽署儀式：

美國國會眾議院周四以308比122票通過用於監管穩定幣的GENIUS法案，周五提交給特朗普簽署，CLARITY法案與反CBDC監控州法案則送往參議院審議。

2025年7月17日，美國眾議院共和黨人在國會大廈舉行記者會。（Reuters）

CLARITY法案周四以294票贊成、134票反對的結果獲得通過，儘管眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）投下反對票，CLARITY法案仍獲得78名民主黨人的支持。

GENIUS法案的核心要求是穩定幣必須由美元、短期國債等流動性資產足額支持，發行方需每月公開披露儲備金構成。CLARITY法案則旨在界定加密貨幣何時屬於「證券」或「商品」，釐清美國證交會（SEC）的監管權限。