巴黎街頭加密貨幣公司創辦人家人險遭綁架 頑抗下成功逃脫｜有片
撰文：官祿倡
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法國巴黎5月13日發生一宗企圖綁架案，一名加密貨幣公司的聯合創辦人的家人在光天化日下險些遭3名蒙面綁匪當街虜走，幸好事主當時奮力反抗還放聲驚叫，引起途人留意，最終成功逃脫。
法國國營電視台France 24引述警方指，當時一共4名匪徒乘坐一輛白色Van車停在路邊，其中3名綁匪跳下車企圖綁走正在附近步行的法國加密貨幣公司Paymium的聯合創辦人的女兒及其孩子。
從影片可見，事主及孩子倒在地上，蒙面人試圖將兩人拖上白色貨車，婦人高聲求救，並作出奮力反抗，警方指她還奪走綁匪手中槍械並投擲至一旁，之後有途人手執滅火筒當武器，成功將蒙面人趕走，他們見事情敗露後坐車逃離現場。目前未有人被捕。
法國近期接連發生針對加密貨幣公司高層的暴力襲擊事件，加密貨幣公司Ledger的始創人之一巴朗（David Balland）與伴侶，就在今年1月被綁架，他最終倖存但手指被斬斷，包括主謀在內的至少九名疑犯被捕；而在5月，另有一名加密貨幣富豪的父親被綁，最終在3日被警方解救，另有7人被捕。
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