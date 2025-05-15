巴黎街頭加密貨幣公司創辦人家人險遭綁架　頑抗下成功逃脫｜有片

法國巴黎5月13日發生一宗企圖綁架案，一名加密貨幣公司的聯合創辦人的家人在光天化日下險些遭3名蒙面綁匪當街虜走，幸好事主當時奮力反抗還放聲驚叫，引起途人留意，最終成功逃脫。



法國國營電視台France 24引述警方指，當時一共4名匪徒乘坐一輛白色Van車停在路邊，其中3名綁匪跳下車企圖綁走正在附近步行的法國加密貨幣公司Paymium的聯合創辦人的女兒及其孩子。

從影片可見，事主及孩子倒在地上，蒙面人試圖將兩人拖上白色貨車，婦人高聲求救，並作出奮力反抗，警方指她還奪走綁匪手中槍械並投擲至一旁，之後有途人手執滅火筒當武器，成功將蒙面人趕走，他們見事情敗露後坐車逃離現場。目前未有人被捕。

2025年5月13日，法國巴黎，圖為一個加密貨幣公司創辦人的家人在街頭險些被綁架的影片截圖拼圖。（截圖自X@theinformant_x）

法國近期接連發生針對加密貨幣公司高層的暴力襲擊事件，加密貨幣公司Ledger的始創人之一巴朗（David Balland）與伴侶，就在今年1月被綁架，他最終倖存但手指被斬斷，包括主謀在內的至少九名疑犯被捕；而在5月，另有一名加密貨幣富豪的父親被綁，最終在3日被警方解救，另有7人被捕。