微軟被爆僱中國員工維護美軍系統　回應稱將停止　美防長下令調查

美媒ProPublica 7月15日報道，微軟（Microsoft）正在聘用中國工程師參與維護美國軍方雲端計算系統，並指其工作缺乏美方人員監管。美國共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）15日向國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）致函警告此事。微軟同日回應，將停止利用中國工程師為國防部提供技術支援，赫格塞思之後表示將啟動審查。



ProPublica報道指出，微軟2015年贏得聯邦政府的雲端運算業務，僱傭中國工程師參與維護，並授權擁有安全許可的美國承包商聘請「數碼護衛（digital escorts）」來監督。

中美關係：圖為2023年1月30日路透社發布的中、美國旗設計圖片。（Reuters）

但報道發現，這些「數碼護衛」往往價格低廉、缺乏技術專長，無法監督技能遠超其水平的中國工程師。

微軟告訴ProPublica，它已向聯邦政府披露了有關監督的細節。但前政府官員在採訪中表示，他們從未聽說過「數碼護衛」。該項目似乎不為人知，就連國防部的IT部門都很難找到熟悉它的人。

美國國防資訊系統局（DISA）發言人Deven King表示：「似乎真的沒人知道這件事，所以我不知道接下來該怎麼辦。」

美國國防部五角大樓。（Reuters）

參議院情報委員會主席、軍事委員會成員科頓周五向赫格塞思寄信提到此事，要求美軍提供一份使用中國人員的承包商名單，以及更多有關如何訓練「數碼護衛」偵查可疑活動的資訊。

微軟發言人Frank Shaw在社交平台X（舊稱Twitter）上回應，表示微軟已調整了對美國政府客戶的支持，以確保沒有中國工程師團隊為國防部雲端及相關服務提供技術協助。

赫格塞思也在影片中回應，已下令針對此事立即啟動為期兩週的審查：「這是絕對不可接受的。我宣布，中國將不再以任何方式參與我們的雲端服務，立即生效。我們將繼續監控並應對所有針對美軍基礎設施和線上網路的威脅。」