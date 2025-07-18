美國放寬晶片禁令深藏陰謀　中國稀土換晶片到底值不值？

美國英偉達（Nvidia，又稱輝達）公司創始人兼行政總裁黃仁勳在中國訪問期間重磅宣佈，美國政府已經批准該公司的出口許可，他們將開始向中國市場銷售H20晶片。H20是英偉達在美國出口限制下專為中國市場設計的AI晶片。

而幾乎與此同時，美國晶片公司超微半導體（AMD）發言人7月15日說，美國商務部告知該公司，MI308產品的許可申請將進入審查程序。在美國宣佈將批准銷售後，該公司計劃重啟向中國出口其MI308晶片。MI308晶片是AMD專為中國市場設計的AI加速器。

此前7月初，美國商務部已通知全球三大晶片設計軟件供應商——新思科技、楷登電子和西門子，此前要求其在華業務必須申請政府許可的規定已經撤銷。西門子公司表示，已全面恢復中國客戶對其軟件和技術的訪問權限，新思科 技與楷登電子也表示正在逐步重啟相關服務。

這些被廣泛認為是中美稀土換晶片談判協議正在執行的標誌。

倫敦會談被認為是中美達成稀土晶片交易的關鍵。圖為2025年6月9日中美經貿磋商機制首次會議在倫敦舉行，雙方主要談判人員合影。（新華社）

美國商務部長7月15日公開證實允許英偉達恢復向中國銷售H20晶片，是美中稀土談判的一部分。他說，「我們把它與稀土磁鐵一起納入協議之中」。

從管理中美關係的視角看，中國能夠憑藉強大的稀土產業鏈體系拿捏美國，展現了實力，在這一輪美國全球對等關稅戰中，中國是唯一和美國有旗鼓相當談判能力的一方。中國的國家形象樹立了起來。

但是從實際內容看，這一波稀土換晶片也被質疑是否有用。

美國財政部長貝森特當地時間7月15日在談及英偉達公司獲准出口H20晶片時說，中國已經研發出性能與H20晶片相當的晶片，因此英偉達銷售H20晶片不存在問題。黃仁勳也明確表示「英偉達在中國有很多競爭對手，不能小看。」

2025年6月16日，圖為美國晶片龍頭企業英偉達（Nvidiai或NVDA，又名輝達）與超微（AMD）的企業標誌。（Getty）

據悉，2022年8月美國宣佈禁止英偉達的H100晶片對中國銷售後，2023年9月，華為量產了華為升騰910B算力晶片， 性能達到了H100的約20%左右。2025年4月10日，華為宣佈升騰920晶片早已成功研發，且將於2025年9月量產上市， 性能堪比英偉達的H100晶片。2025年4月，中國訊息通信研究院宣佈確認升騰920在千億參數大模型訓練任中，效率達到了H100的105%，也就是官方確認升騰920確實可以堪比H100晶片。

這可以理解為，中國事實上已經打破了美國對中國的H20晶片封鎖。

那由此推測通過稀土去交換美國解禁H20晶片的意義有多大呢？

更為重要的是，近日不少歐美媒體紛紛報道，中國在晶片製造領域有望取得重大飛躍，1納米晶片工藝即將實現突破。這一消息如同一顆重磅炸彈，在全球科技界引起了廣泛關注和熱烈討論。長期以來，晶片製程工藝的提升一直是全球半導體行業競爭的焦點。

2025年7月16日，第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）在中國北京開幕，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。（Reuters）

當製程工藝進入3納米時代，每個晶體管的尺寸已縮小到令人難以置信的程度1納米工藝僅相當於5個硅原子的寬度，量子隧穿效應變得無法忽視，傳統硅基CMOS也逐漸達到理論極限。在這樣的背景下，全球各大晶片巨頭和科研團隊都在努力探索新的技術路徑，試圖突破1納米制程的物理極限。

據報道中國的科研團隊另闢蹊徑，在多個關鍵技術方向上取得了顯著進展。在晶體管架構革命方面，中國對CFET（互補FET）的研究已進入關鍵階段，通過將N型和P型晶體管垂直堆疊，有望大幅提高晶體管的集成度和性能。同時，在新材料替代硅的探索中，中國科學家對二維材料（如 MoS₂）和碳納米管的研究取得了突破性成果。

IBM曾展示90nm碳納米管晶片，證明了其可行性，而中國在此基礎上更進一步，成功解決了材料製備和集成過程中的多項難題。光刻技術作為晶片製造的核心技術之一，對1納米工藝的實現至關重要。ASML正在研發的High-NA EUV光刻機被視為1納米工藝的關鍵，預計2025年交付。而中國在光刻技術領域也並未落後，自主研發的新型光刻技術取得了重大突破，有望打破國外在該領域的長期壟斷。

黃仁勳在參加鏈博會期間召開媒體交流會。（視覺中國）

中國在高端晶片領域的重大科研進步將為打破美國晶片封鎖提供有力的動能。在這樣的背景下中國和美國達成稀土換晶片的交易有何用意？

H20晶片是為中國量身定製的，全球其他不受制裁的國家沒有必要購買，黃仁勳訪華兜售該晶片就是去庫存。他應邀出席中國鏈博會，被當做是座上賓，究竟為何？只是為了體現中國促進中美產業鏈合作的誠意？

美國放寬對中國的晶片禁令背後還有一個公開的陰謀：讓中國放棄自主研發的動力，對美國形成依賴。

今年5月，特朗普政府宣佈廢除拜登時期的AI晶片出口分級制，從嚴格限制轉向「有限放開」，其核心宗旨是：如果完全封鎖會倒逼對手獲得先進AI技術，會迫使像華為這樣的對手自主研發。因此，美國政府現在的目標是讓美國技術和美國標準在全球範圍內牢牢紮根，包括在對手的市場中。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

白宮AI政策主管戴維·薩克斯明確表示，美國必須在全球AI晶片市場拿下至少80%的份額，才算贏得競賽。佔領市場包括競爭對手的市場，讓對手形成依賴，才是美國的目的。

如果稀土換晶片的交易真的存在，那中國為何願意和美國做出這樣的交易？

在分析人士看來，稀土換晶片當下最大的價值是展現中國的實力，暴露美國的短板，提醒美國中國不容小覷。中國也許沒有通過稀土換回更有價值的晶片，但是中國換回的是自尊，是對美國的震懾。

中國是否會掉入依賴美國晶片的陷阱，取決於中國的信心決心和勇往無前的勇氣。

中國科研前進的節奏在中國政府的五年規劃中在按部就班前行。美國的制裁進一步印證了中國政府科研規劃的提前性和必要性，催化了中國突破技術瓶頸的決心，但並非主要因素。不是美國的制裁讓中國選擇了在晶片研究上前進，而是中國文化有內生前進的動力。

華盛頓郵報引述知情人士稱，中方將對美國汽車製造商的稀土出口許可證期限設定為6個月。(Reuters)

美國在晶片製造尤其是高端晶片製造上領先全球，中國處於追趕態勢。這是事實，這一現狀並非中國可以立刻追趕馬上超越的。正如美國發現稀土供應受制於中國後，正在全球尋找稀土礦產，希望獲得安全的產能一樣。中國也希望獲得進一步的科研突破來擺脱美國掣肘。

中美都不希望受制於人。獲得稀土對美國來說不是難事，構建稀土產能也不是不可以，但是需要時間。中國在晶片研發方面獲得突破性進展也並非不可能，同樣也需要時間。美國寄希望放寬晶片禁令阻止中國自研的腳步。事實上中國恢復對美國供應稀土，在一定程度上也是對美國繼續突破困難構建稀土產業鏈的干擾。

中美正在進行的是一場時間和空間的較量，合作和對抗從來都是交織進行。真正能夠決定未來的是中美到底誰能夠擺脱干擾穩步前行。