以色列轟炸敘利亞大馬士革：又一場大戰開打了?

虎狼中東，又一場大戰開打了。本來還是敘利亞內亂，但以色列突然出手了，16日空襲敘利亞首都大馬士革。襲擊目標，敘「總統府」和「國防部」大樓，多人死傷。以色列空襲大馬士革，其實也是常態；但公然轟炸敘利亞權力機構，這就是非常之舉了。



既是震懾，更是侮辱。一方面，可見以色列現在的強勢，想打誰就打誰，打遍中東無敵手。另一方面，也可見敘利亞的弱勢，昔日也算中東大國，現在千瘡百孔，防空武器都沒有。

為什麼大打出手？以色列的理由很簡單：保衛德魯茲人。這就牽涉到當下中東的大變局了。去年敘利亞政局劇變後，以色列抓住時機，以「自衛」為由，出兵越過戈蘭高地，佔領敘利亞部分地區；同時，以軍一鼓作氣，狂轟濫炸，基本摧毀了敘利亞的防空武器和各種導彈飛機。

以色列的策略，就是弱化敘利亞，肢解敘利亞，更不能讓極端勢力掌控敘利亞。

據半島電視台報道，2025年7月16日敘利亞大馬士革國防部遭以色列空襲後，煙霧升起。（Reuters）

以色列的盟友，就是德魯茲人（Druze）。在以色列佔領的戈蘭高地，就生活着約2萬德魯茲人。德魯茲人被認為是阿拉伯人的一支，總體信仰伊斯蘭教。但德魯茲派的教義，又與什葉派，尤其是遜尼派有很大區別，比如，他們信奉一夫一妻，有自己的先知，也不封齋，因此也被一些宗教人士視為異端。

戈蘭高地的德魯茲人，原先都屬於敘利亞；但隨着戈蘭高地被以色列長期掌控，不少德魯茲人也逐漸認同以色列，甚至加入以軍作戰。敘利亞變局後，以色列選擇與敘利亞德魯茲人合作，在敘利亞南部建立「防禦區」，強烈反對敘利亞軍隊進入。

但不管誰掌權敘利亞，又豈能容忍國家分崩離析？最近的變動，就是德魯茲人與貝都因人（Bedouin）發生摩擦，敘利亞政權以「平息」衝突為名進入德魯茲人地區。但德魯茲人指控，遭到敘軍方的襲擊和屠戮。

2025年7月16日，敘利亞首都大馬士革，敘利亞政府軍遭受以色列猛烈空襲，國防部為以軍目標。（Reuters）

以色列豈能坐視不管？以色列國防部長卡茨（Israel Katz）就警告：敘利亞當局「不得迫害德魯茲人」，以軍將持續打擊敘安全部隊，直到這些軍隊撤出。甚至一度有傳聞稱，以色列將出動地面部隊；但後來以方澄清，主要通過空襲進行干預。

敘利亞打得過以色列嗎？肯定打不過。以前打不過，現在更打不過。「總統府」和「國防部」都能被轟炸，也可見其防空的能力，以及以色列的強勢。

但這讓美國很尷尬。別忘了，上次美國總統特朗普去中東，還會見了敘利亞新統治者沙拉（Aḥmad Ḥusayn al-Shara）。要知道，6個月前，美國還懸賞1000萬美元，緝拿恐怖分子沙拉；6個月後在沙特，特朗普不顧以色列反對，和沙拉親切握手，還誇讚他是一條真漢子，還宣佈要取消對敘利亞制裁。

對美國來說，原先的巴沙爾（Bassar al-Asad）政權，是伊朗和俄羅斯的盟友；推翻巴沙爾的沙拉，雖然也殺過美國人，但完全可以成為新盟友。

2025年5月14日，沙特阿拉伯利雅得，美國總統特朗普與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaal）進行會面並握手。（Reuters）

但以色列要氣死了。沙拉屬於遜尼派中的激進派，以前甚至被認定是恐怖分子，這種人怎麼能成為盟友呢？所以，以色列該轟炸繼續轟炸，徹底摧毀敘利亞的戰鬥能力；該支持德魯茲堅決支持德魯茲，繼續弱化和肢解敘利亞。當德魯茲人遭受攻擊時，以色列挺身而出，二話不說，直接空襲了敘利亞「總統府」「國防部」。

叫你敢打我的小弟？這就是現在的中東。作為對比，巴沙爾政權被推翻後，他所在的什葉派分支阿拉維派，也與敘利亞政權發生激烈衝突，大批阿拉維派人被殺戮，阿拉伯人保持沉默，西方除了幾句譴責後再沒有下文。曾經的統治派別，現在受盡欺凌甚至殺戮。但德魯茲人，因為有以色列的靠山，卻迎來了民族的高光時刻。

5月15日，特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

最後，怎麼看？嘆一口氣，還是粗淺三點吧。

第一，什麼國際規則，在中東，就是比誰拳頭硬。以色列發動空襲後，土耳其很憤怒，強烈譴責，土耳其是沙拉的最大靠山。阿拉伯國家也一致譴責，認為這侵犯了敘利亞的主權和領土完整。敘利亞政權也「以最強烈的措辭」，譴責以色列的「侵略行徑」。但這有用嗎？如果有用，以色列就不會攻打真主黨，更不會空襲伊朗了，加沙也不至於淪為人間地獄！拳頭不硬，在中東，就只有捱打的命。

第二，可憐敘利亞，曾經的中東強國，現在國破家亡。確實讓人有些感慨。曾幾何時，敘利亞是中東的一個大國強國，也是和以色列抗衡的一支重要力量。但最終，政權轟然垮塌，國家分崩離析，總統巴沙爾逃亡莫斯科，土耳其和以色列都侵佔了部分領土。因為徹底摧毀了敘利亞的防空力量，不久前以色列攻打伊朗時，以色列戰機飛越敘利亞，完全是想怎麼飛就怎麼飛。

可笑的是，以色列攻打伊朗時，沙拉政權還持樂見的態度。中東的民族問題、宗教問題錯綜複雜。弱小的民族，如果選擇不好盟友，可能就是滅頂之災。對現在的敘利亞來說，別說收回戈蘭高地了，就是能國家和平安定，都是一個遙不可及的夢想。

2024年12月11日，在敘利亞大馬士革的高速公路邊上可以看到前總統巴沙爾·阿薩德被毀的海報。（Getty Images）

第三，以色列很強勢，但也有危機。現在的以色列，毫無疑問，是最強時期。打遍中東無敵手，美國說話也可不聽。但在虎狼中東，以色列最多不過1000萬人口，處於阿拉伯和伊斯蘭世界的汪洋大海中。所謂30年河東30年河西。30年後，50年後，100年後，中東就沒有能超越以色列的國家？我不相信。

如果不能妥善處理好以巴問題，一個崛起的中東強國，比如，伊朗、伊拉克、敘利亞、埃及中的任何一個，如果這個國家還帶有強烈的復仇心態，那是不是以色列更大的噩夢？這個世界，冤冤相報何時了。

另外，很多以色列人就認為，以色列之所以又對敘利亞動手，一個重要原因，內塔尼亞胡現在處於危機之中，幾個激進黨派退出執政聯盟，他的統治正搖搖欲墜，一旦下台，等待他的很可能就是牢獄之災。只有將戰爭進行下去，他就能避免下台的命運。這就是中東。事情沒那麼簡單，但不管多麼錯綜複雜，往往開始是悲劇，然後又成了鬧劇，但最終是更大的悲劇。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」