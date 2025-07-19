入境美國變貴 持非移民簽將遭徵「簽證誠信費」 至少250美元
撰文：張涵語
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根據美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府近期頒布的「大而美法案」中一條規定，凡需持非移民簽證入境的旅客，將被徵收「簽證誠信費」（visa integrity fee），且不可豁免，但未來或有機會申請報銷。美國旅遊協會（U.S. Travel Association）發言人表示，由於新規定相關細節仍然很少，對實施帶來「重大挑戰與諸多未解決的問題」。
CNBC旅遊版18日報道，簽證誠信費將於2025美國財政年度（2024年10月1日至2025年9月30日）實施，費用至少為250美元（約1,961港元）。國土安全部（DHS）部長有權視情況提高費用，或根據通脹調整。
簽證誠信費適用於所有需持非移民簽證的訪客，包括遊客、商務旅客和國際學生。費用需在簽證簽發時繳納，申請被拒者可免付。此外，簽證誠信費為額外收費，不會取代原有簽證費，需另行繳納。
美國旅遊協會發言人表示，目前尚不清楚旅客將如何支付該費用，「法案雖指示DHS部長收取這筆費用，但簽證申請、簽發和續簽並非由DHS負責，那DHS將在何時何地收取這筆費用呢？」
而若想申請退費，持有人必須遵守簽證規定，包括「不得從事未經授權的工作」，且不得逾期停留超過簽證有效期5天以上，報銷將在旅遊簽證到期後進行。
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