美眾議員反對英偉達H20晶片輸華　以免中國AI削弱美國

美國眾議院「中國特設委」主席莫倫納（John Moolenaar）7月18日致函商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick） ，警告華府不要恢復事關人工智能（AI）開發的英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）旗下H20晶片銷往中國，強調倘北京獲得這些晶片將加快中國AI發展，或削弱美國在AI領域的優勢。



莫倫納在信中強調商務部之前禁止H20晶片出口的決定實屬正確，因北京將在獲得這晶片後，用來開發涉及軍事、本國國民的內部審查以及削弱美國創新的中國AI產品。

盧特尼克周二（15日）指，放寬H20輸華是美國就中國出口稀土與磁鐵進行談判的一部份。路透社報道分析指，莫倫納這份信是共和黨黨友反對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下政府的罕見例子，突顯華府內對華鷹派，非常擔憂AI晶片輸華影響美國國安。

2025年6月30日，圖為Getty設計的一個顯示有deepseek標誌的手機螢幕擺放在人工智能字體的展示版前。（Getty）

H20晶片是美國半導體巨頭英偉達在美國對華晶片出口限制下，專為中國市場設計的AI晶片，英偉達早前獲批可對中國出口。美國政府在4月實行對華出口限制，不過在美國共和黨與民主黨推動下取消，眾議院「中國特設委」當時出具報告，認為H20晶片在中國AI公司深度求索（DeepSeek）推出旗下R1模型中發揮重要作用。