俄羅斯空襲持續2個月 基輔370萬人夜不能寐 民眾夜晚躲進地鐵站
撰文：莊勁菲
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俄羅斯近2個月來持續對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動夜間無人機和導彈襲擊，給該市防空系統帶來巨大壓力，導致370萬居民夜不能寐、身心俱疲。路透社報道，每當喧鬧的防空警報聲響起，人們就湧向地鐵站避難。地鐵管理部門表示，6月夜間人流量高達16.5萬人次。科學家警告睡眠質量不佳或導致嚴重健康影響。
基輔居民夜晚躲進地鐵站
俄烏戰爭2022年爆發以來，成千上萬烏克蘭人逃往基輔，那裏被認為是全國防禦最嚴密的城市。基輔6月遭受5次大規模轟炸，市民開始躲進蘇聯時代建造的46個地鐵站，那裏有寬敞的售票大廳和通風的站台。
基輔地鐵新聞處向路透社透露，6月夜間人流量達16.5萬人次，比5月的6.5萬多一倍以上，比去年6月增長近五倍。
27歲女子斯拉維茨卡（Daria Slavytska）已經習慣帶着2歲兒子艾米爾（Emil）在晚上躲進地鐵站：「我們以前不常來，大概一個月一次，那是六個月前的事了。現在我們一週來兩三次。」
兒子告訴她防空警報聽起來「像在打雷」，他一開始聽見警報還會發抖、哭喊，現在則會平靜地提醒母親：「媽媽，我們該走了。」
科學家：睡眠不足對民眾造成嚴重影響
基輔的家庭心理學家霍爾茨伯（Kateryna Holtsberh）表示，攻擊造成的睡眠不足導致情緒波動、極度壓力和冷漠，會使兒童和成人的認知功能下降。
奧地利薩爾茲堡大學（University of Salzburg）睡眠、認知和意識研究實驗室的博士後學者庫拉波夫（Anton Kurapov）警告，這種壓力可能導致終生後果，包括慢性疾病。
他去年8月參與發表的一項研究顯示，88%的烏克蘭人表示睡眠品質很差或非常差。
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