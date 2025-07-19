俄羅斯空襲持續2個月　基輔370萬人夜不能寐　民眾夜晚躲進地鐵站

俄羅斯近2個月來持續對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動夜間無人機和導彈襲擊，給該市防空系統帶來巨大壓力，導致370萬居民夜不能寐、身心俱疲。路透社報道，每當喧鬧的防空警報聲響起，人們就湧向地鐵站避難。地鐵管理部門表示，6月夜間人流量高達16.5萬人次。科學家警告睡眠質量不佳或導致嚴重健康影響。



基輔居民夜晚躲進地鐵站

2025年7月10日，在俄羅斯襲擊烏克蘭期間，一架無人機在烏克蘭基輔的一次無人機和導彈襲擊中爆炸，照亮了城市上空。（Reuters）

俄烏戰爭2022年爆發以來，成千上萬烏克蘭人逃往基輔，那裏被認為是全國防禦最嚴密的城市。基輔6月遭受5次大規模轟炸，市民開始躲進蘇聯時代建造的46個地鐵站，那裏有寬敞的售票大廳和通風的站台。

基輔地鐵新聞處向路透社透露，6月夜間人流量達16.5萬人次，比5月的6.5萬多一倍以上，比去年6月增長近五倍。

27歲女子斯拉維茨卡（Daria Slavytska）已經習慣帶着2歲兒子艾米爾（Emil）在晚上躲進地鐵站：「我們以前不常來，大概一個月一次，那是六個月前的事了。現在我們一週來兩三次。」

2025年7月9日，在俄羅斯對烏克蘭發動飛彈和無人機攻擊期間，27歲的斯拉維茨卡（Daria Slavytska）與她2歲的兒子艾米爾（Emil）在基輔的一個地鐵站內躲避。（Reuters）

兒子告訴她防空警報聽起來「像在打雷」，他一開始聽見警報還會發抖、哭喊，現在則會平靜地提醒母親：「媽媽，我們該走了。」

科學家：睡眠不足對民眾造成嚴重影響

基輔的家庭心理學家霍爾茨伯（Kateryna Holtsberh）表示，攻擊造成的睡眠不足導致情緒波動、極度壓力和冷漠，會使兒童和成人的認知功能下降。

2025年7月18日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，人們在基輔地鐵站內躲避俄羅斯無人機攻擊。（Reuters）

奧地利薩爾茲堡大學（University of Salzburg）睡眠、認知和意識研究實驗室的博士後學者庫拉波夫（Anton Kurapov）警告，這種壓力可能導致終生後果，包括慢性疾病。

他去年8月參與發表的一項研究顯示，88%的烏克蘭人表示睡眠品質很差或非常差。