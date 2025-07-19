繼美國斡旋盧旺達民主剛果達協議後　民主剛果與M23同意簽和約

中非國家盧旺達與剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果），6月底在美國斡旋下於華盛頓簽署和平協議後，民主剛果與反政府武裝「M23運動」7月19日在卡塔爾首都多哈簽署原則宣言，雙方同意在8月18日前簽署和平協議。



綜合路透社、新華社報道，在卡塔爾斡旋下，雙方經過數月談判取得的重要進展，為未來達成一項全面和平協議鋪平道路，和平協議的談判會在不遲於8月8日開始。

2025年7月19日，民主剛果總統代表Sumbu Sita Mambu、卡塔爾外交代表Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi及M23代表Benjamin Mbonimpa在多哈見傳媒（REUTERS）

卡塔爾外交國務大臣胡萊菲表示，根據宣言內容，雙方將採取以下關鍵步驟，即永久停止敵對行動、釋放在押人員、恢復國家機構在衝突地區的治理權、啟動通往最終和平協議的直接談判。

M23方面指，雙方一致同意以和平方式解決衝突，並將在後續對話中討論深層次問題，但也強調原則宣言的條款並不意味M23需要從其控制區域撤出。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見盧旺達與民主剛果的外交代表。（Reuters）

美國之前分別主持民主剛果和盧旺達兩國政府之間的會談，並向民主剛果施加壓力，要求民主剛果內達成一項持久的和平協議。美國總統特朗普（Donald Trump）明確表示，他希望此舉能刺激西方投資這個盛產鉭、金、鈷、銅、鋰和其他礦產的國家。

在民主剛果與盧旺達達成的協議中，根據路透社報道，協議內容包括雙方同意就民主剛果與佔據該國重要礦山的M23在卡塔爾斡旋下談判，又提到民主剛果與盧旺達會有90日時間來啟動一項礦產投資框架，「以擴大來自區域關鍵礦產供應鏈的對外貿易和投資」，預料美國將有機會據此投資民主剛果的礦產。

M23自1月下旬起佔領民主剛果東部城市戈馬（Goma），並在其他省份佔領更多地方，盧旺達則長期被指暗中幫助M23，該國一直否認指控。