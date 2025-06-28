普京談歐亞經濟聯盟峰會　擬俄烏談判、減軍費開支、看好俄美關係

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周五（6月27日）在白羅斯明斯克出席歐亞經濟委員會最高理事會後會見傳媒，總結會議中達成成果，稱俄羅斯已準備好與烏克蘭進行第三輪談判並準備向基輔再移交3000具烏克蘭陣亡士兵遺體；強調莫斯科應國防開支增加面臨壓力並加劇通脹，準備在未來削減軍費開支；還指俄美關係在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政下趨向穩定，盛讚這出於特朗普的努力，還釋放願進行兩國元首會面的訊號。



綜合外媒報道，俄羅斯與烏克蘭近期交換戰俘，最近一次就在26日，不過雙方均未透露人數等細節，換俘一事是依據雙方在土耳其伊斯坦堡會談時達成框架進行。普京談及此事有感換俘議程順利，稱同意在本階段換俘結束後舉行第三輪談判，不過雙方須就時間與地點達成一致，指莫斯科有意選址在伊斯坦堡進行。

土耳其外交部長當日稍晚就指，安卡拉願協助俄烏在土耳其會談，準備主辦未來將舉行的第三輪俄烏談判。

特朗普認為俄烏戰爭將會解決 稱願以自己解決伊以換取普京解決俄烏

特朗普27日在白宮新聞簡報時談及俄烏局勢，認為俄烏未來將會發生事件，令戰爭問題得到解決，還稱最近與普京通話時談到斡旋地區局勢，引述普京聲稱在伊以局勢上「我很樂意在伊朗問題上幫你們」，強調自己有提到俄烏，自稱「我說，『幫我個忙：我來處理伊朗問題』，你們幫我處理俄羅斯問題」。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮新聞簡報室發表講話。（Reuters）

普京又說，對與包括美國總統特朗普在內的美方人士接觸和會晤持開放態度。他認為特朗普有誠意斡旋烏克蘭危機，並同意對方的觀點，認為會晤將推動合作提升到新的水平，指俄美經濟合作前景良好，美國企業正釋放出有意重返俄羅斯市場的訊號。