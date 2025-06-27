交易詭才Trump｜盟友們找到了特朗普「爸爸」，媽媽在哪裏呢？

盟友們在美國總統特朗普（Donald Trump）面前終於喊出了「爸爸」，這讓全世界都笑噴了。但美國真的是北約的爸爸，每年70%的北約軍事預算都是由這個爸爸供給的。

就如北约秘书长马克•吕特（Mark Rutte）在海牙北约峰会上公开致谢——



“长久以来，只有一个盟国——美国——承担了过多的防务责任。今天，这种局面将被改变。”



“特朗普总统——亲爱的唐纳德——是你让这一切成为可能。”



“我们将为共同防御投入数万亿美元，通过均衡支出，让美国与盟友之间的关系更加强大、公平。”



西方領導人面對更具殺傷力的特朗普2.0版，始終不知如何應對這樣一位打破所有規則和既往歷史的大統領。有訊息透露，在英國、加拿大等領導人發起的私下溝通中達成共識，用阿諛奉承的手法來「捋順」甚至「管控」特朗普。

這實際就是所謂的「高級紅」，「低級黑」。

果不其然，依靠怒懟特朗普上台的加拿大總理馬克•卡尼（Mark Joseph Carney）在G7峰會上不僅補上了遲到了數天的生日祝福，還微微弓着背直呼，「沒有美國的領導，G7就什麼都不是。所以是你（特朗普）個人的領導力，對美國的領導力」，「在你的領導下，無論是地緣政治還是經濟技術等議題，加拿大和G7其他夥伴國都願意與美國攜手合作。」

這位曾誓言「絕不屈服於特朗普」的加拿大總理，他的卑躬屈膝一度引發西方「主流媒體」的錯愕。但媒體也注意到，卡尼主動運用奉承策略，似乎成功讓特朗普相信他比前任杜魯多（Justin Trudeau）更易合作。

隨之而來的海牙（Den Haag）北約峰會，阿諛奉承的接力棒交給了素有着不粘鍋（Teflon）之稱的秘書長馬克•呂特手裏，在與特朗普舉行雙邊記者會時將對方比作「爸爸（Daddy）」的言論更為震驚。

特朗普似乎感到非常愉悦，在後來的一場新聞發布會上，當被問及是否將北約盟友視為自己的「孩子」時，他笑着回答說：「不，（呂特）喜歡我，我想他喜歡我，如果他不喜歡，我會告訴你的，我會回來狠狠收拾他，OK？他非常深情地說，『爸爸，你是我的爸爸』（He did it very affectionately，'Daddy，you're my Daddy.'）」。

就在特朗普說出此話時，正站在他身後的美國國務卿魯比奧也忍不住輕聲笑起來。事實上，包括站着另一側的美國國防部長赫格塞思，當時沒忍住笑了起來。

壓力山大的特朗普現在不得不要面對三座大山，美國內部的「深層政府」，猶太人的「深層資本」，現在要加上 「深情馬屁蟲」 們。

美國白宮周四（26日）發布影片稱：「爸爸回家了。」（X@WhiteHouse）

特朗普不傻，他當然清楚這些西方領導人想要裹挾他，利用他，目的就是能繼續在美國身上揩油，轉移他們之間的矛盾。

西方盟友喊完「爸爸」，歐盟隨即就又搬出跟美國合作一起「解決中國」的籌碼，希望特朗普的關稅戰不要殃及自己的朋友。

歐洲政客的自以為是、首鼠兩端，妄想着以夷制夷，漁翁得利的思維模式讓他們始終看不明白自己，更看不清楚世界的巨大變局。它們忘了歐盟的成立，歐元的推出都是美國始終忌諱的，特朗普面對如今幼稚孱弱的歐洲，即便拆散不了歐盟，也要攪亂它們。

北約盟友們已經喪失美國所需要的價值與利益，就如這次轟炸伊朗核設施就完全靠不上這些盟友。

還有一個明證，特朗普在參加此次北約峰會前，公開聲稱不承諾遵守北約第五條款！特朗普認為，第五條款有許多不同的定義，他無法對此做出承諾，只承諾幫助北約中那些他認為是朋友的國家。但普京、習近平、金正恩都是他的朋友。

北約或許已經休矣！但北約盟友們不要再拿第五條出來綁架「美國」，特朗普不想自己的國家被拖入愚蠢盟友支持的戰爭中。畢竟盟友太多，出現蠢人的幾率就越高。

面對這樣的特朗普，西方國家的領導人更應該找個「媽媽」。它們肯定不想在只有嚴厲爸爸的單親家庭中生存。當爸爸揮起棍棒時，可以撲到媽媽的懷抱裏尋求安慰。

當然，這個媽媽還要重新教它們如何做人，如何與人為善；如何思考，如何挺起腰板做事。只是，它們的這個媽媽在哪裏呢？