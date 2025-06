交易詭才Trump｜盟友們找到了特朗普「爸爸」，媽媽在哪裏呢？

盟友們在美國總統特朗普(Donald Trump)面前終於喊出了「爸爸」,這讓全世界都笑噴了。但美國真的是北約的爸爸,每年70%的北約軍事預算都是由這個爸爸供給的。

就如北约秘书长马克•吕特(Mark Rutte)在海牙北约峰会上公开致谢——



“长久以来,只有一个盟国——美国——承担了过多的防务责任。今天,这种局面将被改变。”



“特朗普总统——亲爱的唐纳德——是你让这一切成为可能。”



“我们将为共同防御投入数万亿美元,通过均衡支出,让美国与盟友之间的关系更加强大、公平。”



西方領導人面對更具殺傷力的特朗普2.0版,始終不知如何應對這樣一位打破所有規則和既往歷史的大統領。有訊息透露,在英國、加拿大等領導人發起的私下溝通中達成共識,用阿諛奉承的手法來「捋順」甚至「管控」特朗普。

這實際就是所謂的「高級紅」,「低級黑」。

果不其然,依靠怒懟特朗普上台的加拿大總理馬克•卡尼(Mark Joseph Carney)在G7峰會上不僅補上了遲到了數天的生日祝福,還微微弓着背直呼,「沒有美國的領導,G7就什麼都不是。所以是你(特朗普)個人的領導力,對美國的領導力」,「在你的領導下,無論是地緣政治還是經濟技術等議題,加拿大和G7其他夥伴國都願意與美國攜手合作。」

這位曾誓言「絕不屈服於特朗普」的加拿大總理,他的卑躬屈膝一度引發西方「主流媒體」的錯愕。但媒體也注意到,卡尼主動運用奉承策略,似乎成功讓特朗普相信他比前任杜魯多(Justin Trudeau)更易合作。

隨之而來的海牙(Den Haag)北約峰會,阿諛奉承的接力棒交給了素有着不粘鍋(Teflon)之稱的秘書長馬克•呂特手裏,在與特朗普舉行雙邊記者會時將對方比作「爸爸(Daddy)」的言論更為震驚。

特朗普似乎感到非常愉悦,在後來的一場新聞發布會上,當被問及是否將北約盟友視為自己的「孩子」時,他笑着回答說:「不,(呂特)喜歡我,我想他喜歡我,如果他不喜歡,我會告訴你的,我會回來狠狠收拾他,OK?他非常深情地說,『爸爸,你是我的爸爸』(He did it very affectionately,'Daddy,you're my Daddy.')」。

就在特朗普說出此話時,正站在他身後的美國國務卿魯比奧也忍不住輕聲笑起來。事實上,包括站着另一側的美國國防部長赫格塞思,當時沒忍住笑了起來。

壓力山大的特朗普現在不得不要面對三座大山,美國內部的「深層政府」,猶太人的「深層資本」,現在要加上 「深情馬屁蟲」 們。

美國白宮周四(26日)發布影片稱:「爸爸回家了。」(X@WhiteHouse)

特朗普不傻,他當然清楚這些西方領導人想要裹挾他,利用他,目的就是能繼續在美國身上揩油,轉移他們之間的矛盾。

西方盟友喊完「爸爸」,歐盟隨即就又搬出跟美國合作一起「解決中國」的籌碼,希望特朗普的關稅戰不要殃及自己的朋友。

歐洲政客的自以為是、首鼠兩端,妄想着以夷制夷,漁翁得利的思維模式讓他們始終看不明白自己,更看不清楚世界的巨大變局。它們忘了歐盟的成立,歐元的推出都是美國始終忌諱的,特朗普面對如今幼稚孱弱的歐洲,即便拆散不了歐盟,也要攪亂它們。

北約盟友們已經喪失美國所需要的價值與利益,就如這次轟炸伊朗核設施就完全靠不上這些盟友。

還有一個明證,特朗普在參加此次北約峰會前,公開聲稱不承諾遵守北約第五條款!特朗普認為,第五條款有許多不同的定義,他無法對此做出承諾,只承諾幫助北約中那些他認為是朋友的國家。但普京、習近平、金正恩都是他的朋友。

北約或許已經休矣!但北約盟友們不要再拿第五條出來綁架「美國」,特朗普不想自己的國家被拖入愚蠢盟友支持的戰爭中。畢竟盟友太多,出現蠢人的幾率就越高。

面對這樣的特朗普,西方國家的領導人更應該找個「媽媽」。它們肯定不想在只有嚴厲爸爸的單親家庭中生存。當爸爸揮起棍棒時,可以撲到媽媽的懷抱裏尋求安慰。

當然,這個媽媽還要重新教它們如何做人,如何與人為善;如何思考,如何挺起腰板做事。只是,它們的這個媽媽在哪裏呢?