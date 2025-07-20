颱風韋帕｜菲律賓多地遭風暴重創　至少3傷4人失蹤　逾10萬人受災

颱風韋帕（Wipha）逼近香港，本港天文台7月20日早上發出十號颶風訊號，預料平均風速每小時118公里或以上。而韋帕此前吹襲菲律賓時，已對當地造成嚴重影響，當地各處出現山泥傾瀉和水浸。菲律賓國家減災與管理委員會（NDRRMC）19日報告，菲律賓有3人受傷、4人失蹤，超過10萬人受災。



菲律賓《詢問者》日報（Inquirer）19日報道，菲律賓受韋帕和西南季風的雙重影響下，部份地區面臨長時間的強降雨。

2025年7月19日，菲律賓奎松城，在風暴韋帕（Wipha）吹襲下，工人們折疊廣告看板的橫幅。（Reuters）

據國家減災與管理委員會報告，全國各地出現多宗山泥傾瀉、水浸及樹木倒塌等事件，西米沙鄢地區（Western Visayas）的幾個地區正尋求宣布進入災難狀態。

國家減災與管理委員會稱，風暴影響到全國共計約10.5萬人或約3.9萬個家庭。目前約有1.49萬人在疏散中心避難，有7,000多人在其他地方尋求庇護；另外，4名失蹤者全部來自西米沙鄢地區，3名受傷人員來自Soccsksargen島。

2025年7月19日，菲律賓奎松城，人們站在因風暴韋帕（Wipha）吹襲下而倒塌的廣告板旁。（Reuters）

目前韋帕已離開菲律賓責任區之外，但預計部份地區的強降雨將持續到22日。